Al Horford agradece al presidente Abinader por el techado multiuso en La Romana

La inauguración del techado multiuso La Tribu de Quisqueya es un avance para la juventud en La Romana. ( ARCHIVO )

Los Ángeles, California.– El baloncestista dominicano Al Horford expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader y al ministro de Deportes Kelvin Cruz por la construcción del techado multiuso "La Tribu de Quisqueya", ubicado en el sector Quisqueya, en La Romana.

A través de un video difundido desde Los Ángeles, Horford agradeció la ejecución de la obra y destacó el impacto que tendrá en la juventud de su comunidad natal.

"Presidente Luis Abinader, muchísimas gracias por estar tan pendiente del desarrollo deportivo en nuestro país y por impulsar el progreso de la juventud. Gracias por ese techado que nos regaló en La Romana, ahí en el barrio Quisqueya; eso es algo que será muy especial para la comunidad y para el desarrollo de muchos jóvenes", manifestó el jugador.

Horford explicó que no pudo asistir al acto inaugural debido a compromisos con su equipo, los Golden State Warriors, en la NBA. El atleta fue recientemente condecorado por el mandatario con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

"Aprecio mucho ese gesto suyo. Lamentablemente no pude estar por allá porque tenía partido aquí en San Francisco, California, pero estoy muy feliz. Vi las fotos y los videos; me siento muy contento con todo el trabajo y la labor realizada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por estar pendiente de esa obra y concluirla. Muchas gracias por su apoyo", expresó.

Inversión y beneficios del techado multiuso

El techado multiuso constituye la obra número 40 entregada durante la gestión de Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes y fue construido con una inversión de RD$62,376,547.54, según datos oficiales.

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura dota al municipio de un espacio deportivo y recreativo cerrado, destinado a fortalecer la práctica del baloncesto y otras disciplinas, así como a ofrecer un entorno seguro para actividades comunitarias.

La construcción del techado fue solicitada por Horford al presidente Abinader cuando presentó en el Palacio Nacional el trofeo de campeón obtenido con los Boston Celtics. Durante el acto inaugural, el jefe de Estado afirmó que la obra representa una promesa cumplida.

"A quienes ustedes tienen que agradecer es a la familia Horford y un poquito al ministro de Deportes. Pero la familia Horford es la responsable, y nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber; a ellos es que ustedes tienen que agradecer", sostuvo el presidente.

Compromiso gubernamental con el deporte

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz destacó el compromiso gubernamental con la expansión de la infraestructura deportiva en todo el territorio nacional.

"El presidente Abinader tiene un compromiso sagrado con nuestra niñez y juventud. Su mandato ha sido claro: debemos llegar a cada rincón de la República Dominicana para que el deporte sea una herramienta de cambio en nuestras comunidades", señaló.

En la actividad participaron Tito Horford, padre del jugador, y su hermano Kelly Horford. También asistió el ministro de Turismo, David Collado, junto a otros funcionarios y autoridades locales.

Con la entrega de "La Tribu de Quisqueya", el Ministerio de Deportes continúa su programa de construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas en distintas provincias del país, orientado a ampliar el acceso de niños y jóvenes a espacios adecuados para la práctica deportiva en la República Dominicana.