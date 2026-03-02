Luis Abinader proyecta su visión del país a la sombra de planes inconclusos

La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y Ricardo de los Santos, presidente del Senado. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente dominicano Luis Abinader delineó un proyecto de país que ambiciona transformar a la República Dominicana en una nación desarrollada en el plazo de una generación. La iniciativa, bautizada como "Meta RD 2036", contempla duplicar el tamaño real de la economía, fortalecer la productividad, la innovación y construir un Estado más eficiente.

Abinader aseguró que este proyecto no es "una promesa vacía", sino "una hoja de ruta basada en productividad, innovación, capital humano y un Estado más eficiente". En una línea de aspiración, dijo que la meta implica "más empleos formales, mejores salarios, menos pobreza, una clase media más fuerte y servicios públicos de mayor calidad".

Esta rendición de cuentas se diferenció de presentaciones pasadas porque dedicó más espacio a la visión estratégica que al simple balance de cifras. Abinader presentó a la República Dominicana como una economía en crecimiento moderado, 2.1 % en 2025 según el Banco Mundial, pero con altas expectativas: proyecciones de 4.5 % para 2026 y perspectivas de 3.8 % anual en la próxima década avalado por el Harvard Growth Lab.

Abinader destacó un 2025 con un salto en las exportaciones, que rondaron los US$16,000, lo que representa un 14.4 % de aumento frente al año anterior. También celebró que la inversión extranjera directa superó por primera vez los US$5, 000 millones, acumulando cuatro años por encima de los US$4,000 millones, un flujo que atribuyó a la estabilidad institucional y a la confianza de los mercados.

"Meta RD 2036"

La apuesta por la tecnología avanzada matizaron el discurso de Abinader que anunció que la República Dominicana firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Nvidia, para crear un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial. Además, recordó la firma de un acuerdo con Google para construir el primer Puerto Internacional de Intercambio Digital de América Latina, con una inversión superior a US$500 millones, incluyendo cables submarinos y un "hub" de datos que convertirá al país en nudo estratégico de conectividad entre Norte, Centro y Suramérica.

El presidente también reveló un proyecto aún más ambicioso: la instalación de un puerto espacial comercial en Oviedo, Pedernales, mediante un acuerdo con la empresa LOD Holdings. Se realizará una inversión superior a US$600 millones, pretende incorporar a la República Dominicana en la "economía espacial", y prevé el lanzamiento de un satélite antes de mayo de 2028. Estas iniciativas, según Abinader, demuestran que la nación ha pasado de ser "un país en el trayecto del sol, a uno en el trayecto de la tecnología y la inteligencia artificial".

5 % Fue la media de la tasa de desempleo en la República Dominicana, indicó el mandatario.

Empleo y salarios

En materia laboral, Abinader recalcó que el mercado de trabajo dominicano "continuó fortaleciéndose" en 2025: se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo y el total de ocupados alcanzó 5,139,951 personas, mientras la tasa de desempleo se mantuvo en 5 %.

Resaltó que la mayoría de los nuevos puestos corresponden al sector formal, lo que redujo la informalidad laboral al 54.2 %, el nivel más bajo desde que hay registros. Aseguró que los salarios mínimos han superado por primera vez el costo de la canasta básica para las grandes empresas y anunció que la meta es elevar la formalidad al 50 %, alcanzar 80 % de empleabilidad en egresados universitarios y formalizar 350, 000 micro y pequeñas empresas antes de 2028.

Pese a estos logros, el mandatario reconoció que la pobreza sigue siendo un desafío. Destacó que la pobreza general se redujo de 19 % a 17.3 % y la pobreza extrema de 2.4 % a 2.2 %, lo que significa que cerca de 200, 000 personas salieron de la pobreza y más de 20, 000 superaron la pobreza extrema. Sin embargo, dijo que la meta es reducir la pobreza general al 15 % y avanzar hacia la erradicación de la extrema. Advirtió que el desarrollo no puede ser un privilegio geográfico y enumeró inversiones en obras públicas distribuidas por provincias: 112 obras en Azua, 73 en Barahona, 43 en Bahoruco, 26 en Independencia y 118 en San Cristóbal, entre otras.

"Firmamos un acuerdo con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial" Luis Abinader Presidente “

El rezago visible

Aunque el presidente detalló inversiones en decenas de obras menores y proyectos provinciales, algunos proyectos emblemáticos permanecen sin concluir.

Uno de ellos es la Autopista del Ámbar, carretera anunciada como la vía troncal más importante para conectar Santiago con Puerto Plata. El 27 de noviembre de 2025 el Fideicomiso RD Vial abrió la licitación pública nacional para su diseño y construcción; los pliegos se pueden retirar desde esa fecha y las propuestas físicas se recibirán en sobres sellados hasta el 20 de marzo de 2026.

La situación es similar para el Monorriel de Santiago. Según un reporte de diciembre de 2025 del Ministerio de la Presidencia, la obra registra un 87.8 % de avance general.

El Tramo I del monorriel tiene 96 % de avance y las estaciones están casi concluidas, pero el Tramo II sólo alcanza 71.5 %. Este rezago implica que la conexión completa de la Ciudad Corazón no estará lista en el corto plazo. Tampoco se anunciaron fechas definitivas para la entrada en funcionamiento del teleférico de Santo Domingo Oeste, cuya primera fase recién se planea para finales de 2026.

La lucha contra la corrupción Si algo dominó el tono del discurso fue la retórica anti corrupción. Abinader afirmó con énfasis que la lucha contra la corrupción es la columna vertebral de su gobierno. "En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. Nadie está por encima de la ley", declaró ante la Asamblea. Recordó que cuando han surgido pruebas en instituciones tan sensibles como el Seguro Nacional de Salud (Se nasa), su gobierno ha remitido los casos al Ministerio Público sin interferencias.Para sustentar su relato, citó logros en materia institucional: la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para enfrentar delitos complejos, una nueva Ley de Contrataciones Públicas y la creación del Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es "ordenar el sistema y permitir que el Ministerio Público se concentre en perseguir el delito". El gobernante destacó que el país mejoró en el Índice de Percepción de la Corrupción al pasar del puesto 136 al 99.

Energía

En el sector energético la brecha entre promesas y ejecución se mantiene, el mandatario recordó que en el año 2025 la deuda pública consolidada se situó en 58.5 % del PIB y celebró la mejora en la calificación crediticia, pero no precisó el estado de las licitaciones para 2, 000 MW de generación térmica y 1 ,451 MW de energía renovable anunciadas en años anteriores.

Los informes oficiales indican que el parque de generación sólo sumó 1,138 megavatio nuevos para 2025, con un 58 % de energía renovable, y que proyectos como Energía 2000, San Felipe I y Manzanillo I y II siguen en proceso.

El primer sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, mencionado en discursos previos, tampoco registra avances importantes.

Otros temas evadidos El presidente Luis Abinader dejó atrás los ajustes fiscales y prefirió mencionar la disciplina fiscal y deuda en 58.5 % del PIB. Tampoco profundizó en el aumento del servicio de la deuda ni el impacto de las tasas de interés internacionales en el gasto público. Temas que son neurálgicos porque condicionan la viabilidad de la Meta 2036 ni citó el avance de las reformas en materia de leyes prometidas.