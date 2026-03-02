Luis Abinader encabeza inauguración de la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá en Punta Cana

El presidente Luis Abinader, encabeza la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, junto a la directora general del Infotep, Mayra Morla Pineda; el ministro de Turismo, David Collado, y el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este lunes la inauguración de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá, un moderno centro de formación técnica que fortalecerá el capital humano del sector turístico y permitirá capacitar hasta 800 alumnos por año en la provincia La Altagracia.

La nueva escuela es fruto de una alianza estratégica entre Meliá Hotels International y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), consolidando el modelo de colaboración público-privada que impulsa el Gobierno dominicano para garantizar la sostenibilidad del turismo.

Durante el acto, el mandatario destacó que el desarrollo turístico no solo depende de la infraestructura, sino del servicio humano y la preparación técnica.

"Un gobierno puede hacer la mejor infraestructura y la mejor promoción, pero sin capital humano nunca habrá desarrollo sostenible", expresó el jefe de Estado, al resaltar que su gestión ha ampliado de ocho a 67 las infraestructuras educativas técnicas en el país, abarcando sectores como turismo, industria, agricultura y deporte.

El presidente Abinader subrayó que la sostenibilidad no se limita al aspecto ambiental, sino que tiene como eje principal la educación y la formación continua. Recordó además su admiración por el legado de Gabriel Escarrer Juliá, fundador del Grupo Meliá, cuyo nombre lleva la escuela inaugurada en el marco del 91 aniversario de su nacimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-11636-pm-26645db9.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, realiza el corte de cinta junto a la directora general del Infotep, Mayra Morla Pineda; el ministro de Turismo, David Collado, y el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume. (DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA)

Formación para el crecimiento turístico

El centro, que ya opera desde inicios de año, cuenta con 11 aulas equipadas para impartir programas teóricos y prácticos en recepción, cocina, restauración, bares, mantenimiento, inglés e informática, entre otras áreas clave de la operación hotelera.

La directora general del Infotep, Mayra Morla Pineda, explicó que la meta es formar aproximadamente 4,500 empleados del grupo hotelero y alrededor de 1,000 personas de comunidades cercanas, quienes podrán acceder tanto a programas presenciales como virtuales mediante la plataforma institucional.

"Se aprende haciendo. Por eso los talleres están completamente equipados, con simulaciones reales de restaurantes y habitaciones", afirmó.

Turismo en su mejor momento

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que la inauguración de la escuela responde a una visión directa del presidente Abinader ante el acelerado crecimiento del destino Punta Cana-Bávaro.

"El presidente me dijo: necesitamos formación y educación para sostener el crecimiento. Hoy este sueño es una realidad", expresó Collado.

El funcionario informó que en febrero el país registró un crecimiento turístico de 11.3 %, consolidando el mejor momento de la historia del sector, luego de haber alcanzado 11.7 millones de visitantes en 2025.

Además, adelantó que en las próximas semanas el mandatario anunciará el plan de ordenamiento territorial de Bávaro-Punta Cana y que el Ministerio de Turismo invertirá más de mil millones de pesos en obras de infraestructura en la zona durante 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-11738-pm-bba98d4d.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, destapa la estatua en honor a Gabriel Escarrer Juliá. (DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA)

Reconocimiento a la colaboración público-privada

El presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, valoró el liderazgo del presidente Abinader, asegurando que es un referente en la articulación entre el sector público y privado.

"No hay presidente que ejerza mejor la colaboración público-privada como el presidente Abinader. Siempre pregunta cómo podemos ir un paso más adelante y cómo esa prosperidad se refleja en las comunidades", afirmó.

Escarrer destacó que la República Dominicana ha sido un país clave para la expansión del grupo hotelero, que supera las 100,000 habitaciones a nivel global y que este año abrirá 30 nuevos hoteles en distintos destinos.

La Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá se proyecta como un pilar para la inclusión laboral, la profesionalización del servicio y el fortalecimiento de la competitividad turística dominicana, reafirmando el compromiso del presidente Luis Abinader con la formación técnica como motor del desarrollo sostenible del país.