Abinader presenta la investigación científica criminal como eje de la reforma policial

El presidente Luis Abinader, este 4 de marzo de 2026, durante la apertura oficial del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, Ciencia e Innovación contra el Crimen. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADA )

El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que la investigación científica criminal constituye uno de los pilares centrales de la hoja de ruta de la reforma policial en República Dominicana.

Durante la apertura oficial del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, Ciencia e Innovación contra el Crimen, el mandatario presentó cinco criterios indispensables para modernizar el sistema de investigación penal y la persecución del crimen.

En ese sentido, el gobernante planteó como primer eje fortalecer la persecución penal a partir de la investigación criminal. La propuesta busca consolidar la figura del investigador como pieza clave del proceso judicial.

"La seguridad pública será cada vez más profesional, más técnica y más respetuosa de los derechos. Ese es el país que todos debemos y estamos construyendo", añadió.

El segundo eje fue el de los fenómenos criminales de interés regional identificados en el denominado "radar 5D". Entre ellos figuran el lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de armas, el narcomenudeo y la extinción de dominio.

Los demás pilares presentados por el mandatario son: la inteligencia artificial y la innovación tecnológica aplicada a la investigación criminal; la legitimidad institucional, y el estudio comparado de modelos exitosos en la lucha contra el crimen.

"Cuando el proceso es técnico, el ciudadano confía. Cuando el sistema es legítimo, la paz social se fortalece. La reforma policial no es únicamente uniforme nuevo, patrullaje moderno, equipamiento actualizado; es también cultura institucional. Es mentalidad investigativa, es gestión basada en datos, es interoperabilidad", manifestó el jefe de Estado.

Abinader resaltó que, en este contexto, también es importante superar los modelos reactivos de persecución del delito y sustituirlos por un enfoque basado en inteligencia predictiva, análisis de datos, interoperabilidad institucional y transparencia.

Tecnificación de la investigación criminal

Durante su discurso, Abinader sostuvo que el país se encuentra en un punto de inflexión en materia de seguridad pública, al consolidar la tecnificación de la investigación criminal como parte fundamental de la modernización de los organismos de seguridad.

"Quiero ser claro, la tecnificación de la Dicrim (Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional) no es un proyecto administrativo, es una política de Estado, es el motor para reducir la impunidad y fortalecer el sistema de justicia de nuestro país", externó.

El primer mandatario informó que, al término del evento —que agrupa a más de 400 delegados nacionales e internacionales vinculados a la seguridad y la investigación criminal—, se firmará el Decálogo de la Buena Actuación del Dicrim y la adopción de un plan de modernización y tecnificación para la institución.

El documento será suscrito por directores, subdirectores regionales y autoridades de la institución, con el objetivo de asegurar su aplicación en todos los niveles operativos. "Ese decálogo será el nuevo estándar ético y técnico que regirá cada actuación investigativa en nuestro país", dijo.

A su juicio, el fortalecimiento de las capacidades científicas permitirá mejorar la calidad de las decisiones judiciales y afianzar la confianza en el sistema de justicia.

