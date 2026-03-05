Construcción de carreteras se llevó RD$87,194.8 millones en los dos últimos años

Tramo de la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, una de las vías terminadas en los últimos dos años. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

En los últimos dos años, el Gobierno dominicano ha invertido más de 87,194.8 millones de pesos en carreteras, una partida que representó el mayor enfoque de la ejecución de los proyectos de inversión pública en el 2024 y que fue replicada en el gasto del 2025.

De acuerdo con el último Informe de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública, del Ministerio de Hacienda y Economía, en el 2025 el Estado destinó 43,450 millones de pesos para estas iniciativas, una cifra que constituye el 37 % de lo invertido en estas obras, durante ese año.

Si se consulta la misma fuente para el 2024, se observa que la partida ejecutada en "carreteras" ascendió a 43,744.8 millones de pesos.

Al analizar la ejecución de la inversión pública desde el 2020 hasta el 2025, se resalta una tendencia clara: la mayoría de los proyectos se ha dedicado a los sectores de transporte, construcción de viviendas y salud.

Solo en el 2023 el gasto público tomó otra tendencia. En ese período, la mayor aplicación fue en educación, con una ejecución del 62.2 %.

Obras en carreteras

Dentro de los proyectos vinculados al sector transporte, varias iniciativas de infraestructura vial y movilidad urbana concentraron una parte importante de la ejecución presupuestaria.

La construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, en el tramo Los Alcarrizos-Luperón, registró una ejecución de 7,877.4 millones de pesos, equivalentes al 97.5 % del presupuesto vigente de ese año. La infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, en el municipio de Pedernales, alcanzó 2,945 millones de pesos como inversión.

La rehabilitación y mantenimiento de 117 kilómetros de carreteras y 884 kilómetros de caminos vecinales a nivel nacional se ejecutó con 2,764.9 millones de pesos.

La reconstrucción de la infraestructura vial urbana del municipio Santo Domingo Este registró una aplicación financiera de 2,362.3 millones de pesos, lo que representa el 99.8 % del presupuesto vigente destinado a esta intervención.

La inversión ha crecido 84.71 % En medio de los cuestionamientos de una oposición política que sostiene que esta ha sido la gestión que menos fondos ha destinado a proyectos de inversión pública, el Ministerio de Hacienda y Economía afirma que los datos reflejan una realidad distinta. Su informe señala que, en términos nominales, la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública pasó de 64,266.2 millones de pesos en el 2019 a 118,710.6 millones en 2025, para un incremento del 84.71 %.