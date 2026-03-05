Abinader recibe en el Palacio a "Pico de Oro", el estudiante que se hizo viral por su elocuencia

De izquierda a derecha: la primera dama, Raquel Arbaje; Hensel Aquino García; el presidente Luis Abinader; el hermano gemelo de Hensel, Hendel Aquino García, y sus padres, Estela Margarita García y Jenrry Aquino Caraballo, en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recibió este jueves al estudiante de 13 años, Hensel Aquino García, a quien bautizó como "Pico de Oro" , por su notable elocuencia y seguridad al expresarse.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, para conversar con el joven sobre sus aspiraciones académicas y la situación de su centro educativo.

El gobernante valoró la determinación y claridad del estudiante al expresar sus metas y lo motivó a continuar esforzándose en sus estudios, destacando la importancia de la educación, la disciplina y la preparación para contribuir al progreso del país.

Asimismo, el presidente Abinader señaló que jóvenes como Hensel representan el talento y el potencial de la juventud dominicana cuando cuentan con el respaldo de su familia y de su formación educativa, y lo exhortó a seguir preparándose y desarrollando sus capacidades.

Durante la conversación, Hensel Aquino García expresó su interés en continuar sus estudios superiores en las áreas de Relaciones Internacionales y Derecho , con el propósito de aportar desde su formación académica al desarrollo de la sociedad dominicana.

El joven, quien cursa segundo de bachillerato en la Escuela Felicia Cuesta Díaz , ubicada en la comunidad de Básima , municipio Villa Altagracia , provincia San Cristóbal , estuvo acompañado de sus padres, Jenrry Aquino Caraballo y Estela Margarita García , así como de su hermano gemelo, Hendel Aquino García .

La presencia de sus familiares reflejó el respaldo que recibe en su proceso educativo.

La viralidad de Hensel

Hace semanas, el presidente sostuvo un encuentro con estudiantes en Villa Altagracia. En esa actividad, el joven sorprendió a los presentes por su soltura al hablar y la firmeza con la que expuso las necesidades de su centro educativo.

El intercambio entre Hensel y el mandatario se hizo viral en redes sociales, lo que llevó a que, Abinader lo invitara al acto de rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, y que lo reconociera en pleno discurso.

Desde entonces, el estudiante ha sido recibido por funcionarios como el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y ha participado en distintos medios de comunicación.

