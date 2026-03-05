Presidente Abinader entrega 442 títulos de propiedad en Hato Nuevo II

El Gobierno tiene proyectado entregar 688 certificados de titulación en este sector, impactando a 2,752 personas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader entregó en la tarde de este jueves 442 títulos de propiedad a familias del sector Hato Nuevo, en el municipio Los Alcarrizos.

Durante el acto, el mandatario hizo un llamado a los dueños de terrenos a ponerse de acuerdo con sus familiares y así se pueda completar con la titulación de las propiedades pendientes.

El Gobierno tiene proyectado entregar 688 certificados de titulación, impactando a 2,752 personas de este municipio de Santo Domingo Oeste.

“En este sector hay alrededor de 200 títulos en Bóveda, que están pendientes solamente del arreglo entre las familias para ver el nombre”, expresó el Abinader al tiempo que les pidió a los residentes a que ayuden para poder completar con la titulación.

Tranquilidad Jurídica

El jefe de Estado manifestó que la entrega de títulos de propiedad garantiza tranquilidad y seguridad jurídica a las familias, al tiempo que evita que terceros intenten apropiarse de terrenos ocupados por décadas por los comunitarios.

Explicó que con este proceso, el Gobierno entrega directamente las propiedades a quienes han vivido durante décadas en esos terrenos. Destacó que muchas de las familias beneficiadas tienen 25, 30 y hasta 40 años viviendo en estos terrenos, por lo que la entrega representa el reconocimiento a su derecho de propiedad.

Abinader anunció que serán entregados 4,500 títulos en los sectores El Progreso, Santa Rosa y Buenas Noches, para “llevar todavía mucha más paz y mucha más tranquilidad” a Los Alcarrizos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-50137-pm-1-5bc8f59d.jpeg Fuente externa (EL PRESIDENTE ABINADER JUNTO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS 442 TÍTULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS EN HATO NUEVO II.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-50137-pm-5-84050df6.jpeg Fuente externa (EL PRESIDENTE ABINADER MANIFESTÓ QUE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD GARANTIZA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA A LAS FAMILIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-50137-pm-6-032156fb.jpeg Fuente externa (EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO, DUARTE MÉNDEZ.) ‹ ›

Más de 16 mil titulaciones

Subrayó que a la fecha se han entregado 16,773 títulos de propiedad en el municipio y señaló que la meta es continuar ampliando el programa de titulación hasta alcanzar 25,000 en la demarcación.

Otras obras en Los Alcarrizos

El presidente adelantó que además de preocuparse por obras de transporte masivo en la zona, el Gobierno iniciarán trabajos de asfaltado, la creación de pequeños puentes y otros proyectos en coordinación con Obras Públicas y la Alcaldía.

Destacó que el municipio tiene muchos pendientes aún, y dijo que tienen un plan de desarrollo para mejorar la calidad de los alcarricenses.

Detalles técnicos

En tanto, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que los trabajos de titulación se desarrollaron en la parcela No. 10, del D.C. 31, abarcando un área geográfica de 200,000.26 metros cuadrados.

Méndez resaltó que la entrega de este jueves permitió que cientos de familias puedan contar con su título de propiedad de manera gratuita, generando un ahorro conjunto de 55,040,000 pesos.

Estuvieron presentes el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y los diputados Pablo Adón y Sandro Sánchez.