Consulados entre Venezuela y RD siguen cerrados

Una bandera raída es testigo de la paralización de labores en la Embajada de Venezuela en República Dominicana. ( BALBIERY ROSARIO )

Una bandera raída y sucia por el abandono advierte a los visitantes de la sección consular de la Embajada de Venezuela en República Dominicana que los servicios aún no se han reanudado, pese a las promesas hechas hace más de un mes.

La mitad externa del lienzo se ha convertido en hilachas. Los colores azul, amarillo y rojo han perdido su intensidad y el viento apenas logra hacerla ondear.

Un trabajador de la zona cuenta que cada día llegan personas en busca de atención consular, luego de enterarse del anuncio hecho por el gobierno venezolano el primero de febrero, cuando informó que reactivaría los servicios en las embajadas de ambos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/050326--embajada-de-venezuela-006-2e8d343e.jpg Embajada de Venezuela en la República Dominicana. (BALBIERY ROSARIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/050326--embajada-de-venezuela-009-ae3117b9.jpg Embajada de Venezuela en la República Dominicana. (BALBIERY ROSARIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/050326--embajada-de-venezuela-008-3144c0d5.jpg Embajada de Venezuela en la República Dominicana. (BALBIERY ROSARIO) ‹ >

La sede diplomática está ubicada en la calle Ramón del Orben, en el sector Mirador Sur. Desde la acera se observan las puertas cerradas y no hay señales de actividad en la sección consular. Las llamadas al teléfono de la embajada tampoco reciben respuesta: el número no llega siquiera a timbrar.

El anuncio al que hacen referencia quienes acuden al lugar fue difundido ese mismo día por la Cancillería de Venezuela. En un comunicado conjunto informaron que, como resultado del trabajo entre ambos gobiernos, se había decidido reactivar los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo para atender a sus respectivas comunidades.

El mensaje señalaba que la reanudación ocurriría en los "próximos días" y que además se instruiría a las autoridades aeronáuticas de ambos países a restablecer la conexión aérea entre Caracas y Santo Domingo.

Sin embargo, un mes y dos días después de ese anuncio, los servicios continúan sin reanudarse.

La suspensión de las operaciones consulares se remonta al 29 de julio de 2024, cuando Venezuela rompió relaciones diplomáticas con República Dominicana tras las críticas de varios gobiernos latinoamericanos al proceso electoral venezolano, en el que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro.

Santo Domingo, junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Uruguay, solicitó entonces transparencia en el recuento de votos y una verificación internacional de los resultados, lo que provocó la reacción del gobierno venezolano y la retirada de su personal diplomático.

Desde entonces, tanto los servicios consulares como los vuelos comerciales entre ambos países permanecen suspendidos, lo que afecta a las comunidades de venezolanos en República Dominicana y de dominicanos residentes en Venezuela que dependen de estos trámites para documentación, legalizaciones y otros procesos migratorios.

Testigos consultados en Venezuela señalan que la embajada dominicana en Caracas continúa también cerrada y sin atención al público, pese al anuncio de reapertura divulgado por ambos gobiernos.

Mientras tanto, frente al edificio del Mirador Sur, la bandera deteriorada sigue colgando sobre la fachada, como la única señal visible de una sede diplomática donde todavía no se han reanudado los servicios prometidos.