Abinader viajará este viernes a Miami para participar en cumbre de alto nivel convocada por Trump
Hasta el momento, en el encuentro participarán 12 países del hemisferio occidental y tendrá como sede el Trump National Doral Miami
El presidente Luis Abinader viajará este viernes a la ciudad de Miami, Florida, para participar este sábado en una cumbre de alto nivel convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Esta cumbre lleva como nombre "Escudo de las Américas" y de acuerdo con la Casa Blanca el objetivo es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.
Hasta el momento, en el encuentro participarán 12 países del hemisferio occidental y tendrá como sede el Trump National Doral Miami.
Temas en agenda
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavittz, informó que Trump dialogará con los líderes de estos países, quienes conformarán una coalición para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas.
El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional.
Países invitados
- República Dominicana, Luis Abinader
- Chile, José Antonio Kast
- Bolivia, Rodrigo Paz
- Costa Rica, Rodrigo Chaves
- Argentina, Javier Milei
- El Salvador, Nayib Bukele
- Ecuador, Daniel Noboa
- Honduras, Nasry Asfura
- Panamá, José Raúl Mulino
- Paraguay, Santiago Peña
- Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar
Un comunicado de prensa de la Presidencia dominicana establece que esta cumbre representa la primera reunión regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca.
Para la República Dominicana, esta cita constituye una oportunidad clave para reafirmar su posición como socio estratégico en el Caribe y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico y la estabilidad política en la región.
La participación del presidente Abinader en esta cumbre reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el diálogo multilateral y la presencia activa del país en los escenarios de toma de decisión más relevantes del continente.