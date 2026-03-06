Presidente Abinader llega a Miami para participar en cumbre regional convocada por Trump

El presidente Lus Abinader arriba a Miami para participar en cumbre regional convocada por Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó este viernes a las 2:24 de la tarde (hora de Miami) al Aeropuerto Internacional de Miami para asistir a la cumbre presidencial "Escudo de las Américas", convocada por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre presidencial se celebrará este sábado 7 de marzo y reunirá a diversos líderes internacionales en un encuentro orientado a abordar desafíos en el ámbito regional y global.

De acuerdo a informaciones del Departamento de Prensa de la Presidencia, el objetivo de la reunión es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

"El presidente Trump dialogará con los líderes de estos países para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas, seguridad y lucha contra el crimen organizado", según indica la nota.

Reuniones bilaterales de Abinader

En el marco del evento, Abinader tiene previsto agotar una serie de reuniones bilaterales para promover los intereses nacionales, así como estrechar "los vínculos de amistad con las naciones hermanas de la región".

La visita se enmarca en la intensa agenda internacional que el presidente Abinader desarrollará durante el mes de marzo, la cual incluye también compromisos oficiales en Chile y Francia, reafirmando el papel activo de la República Dominicana en los principales foros de decisión global.