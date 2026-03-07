Abinader aborda cooperación energética con secretario de Energía de Estados Unidos

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de la cumbre regional Escudo de las Américas.

Durante el encuentro, ambos funcionarios conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, abordaron iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

El encuentro se realizó como parte de la agenda del presidente Abinader durante su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump, que reúne a líderes del hemisferio con el objetivo de abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional.

Objetivo de la cumbre

En el encuentro participan 12 países del hemisferio occidental. De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo principal de esta cumbre es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, así como fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.

Entre los temas a tratar en esta cumbre están el abordaje conjunto de la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza que representan las bandas criminales, los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional.

