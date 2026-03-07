×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abinader y secretario de Energía
Abinader y secretario de Energía

Abinader aborda cooperación energética con secretario de Energía de Estados Unidos

El mandatario se reunió con secretario de Energía de EE. UU. en cumbre Escudo de las Américas

    Expandir imagen
    Abinader aborda cooperación energética con secretario de Energía de Estados Unidos
    El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo este sábado una reunión bilateral con el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en el marco de la cumbre regional Escudo de las Américas.

    Durante el encuentro, ambos funcionarios conversaron sobre temas de cooperación energética y el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, abordaron iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la seguridad energética en la región.

    En la reunión también participaron el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, y la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

    El encuentro se realizó como parte de la agenda del presidente Abinader durante su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump, que reúne a líderes del hemisferio con el objetivo de abordar desafíos comunes y fortalecer la cooperación regional.

    RELACIONADAS

    Objetivo de la cumbre

    En el encuentro participan 12 países del hemisferio occidental. De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo principal de esta cumbre es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, así como fortalecer la cooperación entre las naciones participantes.

    • Entre los temas a tratar en esta cumbre están el abordaje conjunto de la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza que representan las bandas criminales, los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

    El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.