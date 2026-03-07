Abinader y la política de cercanía: de encuentros con barberos a clases en liceos

El presidente Luis Abinader saludando a los asistentes del acto de entrega 360 nuevos apartamentos en Ciudad Real San Luis, Santo Domingo Este, el 15 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El presidente Luis Abinader ha dirigido el país durante casi seis años y uno de sus sellos ha sido su estilo cercano con la población, manteniendo una agenda pública que podría considerarse inusual para su condición de jefe de Estado.

Desde inauguraciones de ferreterías hasta encuentros con motoristas y barberos, en esta administración Abinader ha buscado acercar la investidura presidencial a los sectores populares, asistiendo a toda clase de eventos y preservando su agenda de cercanía con la gente como si estuviese en campaña.

Tradicionalmente, los mandatarios no solo se presentan en actividades de alto impacto social; también es usual verlos asistir a obras de carácter local, como la entrega de apartamentos, calles o caminos vecinales, así como a inauguraciones de escuelas y centros médicos, entre otros.

Sin embargo, Abinader le ha dado otra dimensión al tipo de actividades a las que asiste un gobernante.

Otra de sus improntas es el respaldo al sector privado, ya que durante su gestión se han expandido las alianzas con los sectores productivos para impulsar obras de impacto social mediante proyectos de cooperación.

Acercamiento comunitario

Lo comunitario ocupa un lugar especial en la agenda del gobernante. El presidente Abinader ha sostenido encuentros, a lo largo de su mandato, centrados en el intercambio con grupos populares, con el objetivo de atender demandas directas de distintos sectores de la población.

Entre algunos ejemplos se puede recordar que el viernes 4 de octubre de 2024 el presidente se reunió con representantes de decenas de juntas de vecinos de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El encuentro se desarrolló en el Palacio Nacional y contó con la participación de 431 representantes comunitarios, con quienes conversó sobre diferentes problemáticas y posibles soluciones en sus localidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/luis-abinader-entrega-titulos-de-propiedad-en-hato-nuevo-6a253152.jpeg El presidente Luis Abinader entrega 442 títulos de propiedad en Hato Nuevo II el 5 de marzo de 2026. (FUENTE EXTERNA)

En diciembre pasado, el mandatario agotó una agenda de encuentros navideños con diversos sectores, entre los que se pueden mencionar motoristas y motoconchistas como parte de esa identidad de cercanía.

En el caso de los peluqueros, el denominado evento Peluqueros RD 2025 se desarrolló el pasado 16 de diciembre, en el Club San Carlos, y contó con la presencia de 1,000 peluqueros y barberos de todo el país, donde se ofrecieron cortes gratuitos a 5,000 caballeros.

De igual forma, el 21 de diciembre y por segundo año consecutivo, Abinader sostuvo un almuerzo navideño con unos 1,000 miembros del sector del motoconcho.

Las políticas comunitarias del mandatario se extienden a diversos sectores. Se ha reunido con militares, empresarios, trabajadoras domésticas, cañeros y otros representantes de la sociedad civil en diferentes actividades temáticas.

Componente económico local

Otra faceta con presencia importante en la agenda del gobernante es la participación en inauguraciones de proyectos que impulsan el comercio y la inversión privada a nivel local.

El 16 de febrero de 2023, el mandatario encabezó la inauguración en Santo Domingo de la tienda Supermix, un establecimiento que resulta de la combinación de un centro ferretero y un supermercado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/01/whatsapp-image-2025-04-01-at-114253-am-f2b5ee17.jpeg El presidente Luis Abinader (c) y a la izquierda el director del Instituto de Estabilización de Precios, David Herrera, durante su recorrido al mercado de productores de la Ciudad Ganadera este martes 1 de abril de 2025. (FUENTE EXTERNA)

El presidente también ha asistido personalmente a la entrega de ferias y mercados municipales. Se hizo muy viral una visita en agosto del año pasado al ensanche Capotillo, donde se creyó que Abinader iría a la inauguración de un colmado, aunque en realidad se trataba de una bodega móvil del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).

Asimismo, se puede mencionar la participación del primer mandatario en el corte de cintas de plazas comerciales, entre otros proyectos locales que no son habituales en las agendas de los gobernantes fuera del período de campaña.

Diálogo educativo y juvenil

En los últimos meses, el presidente ha adoptado una estrategia para acercarse a la comunidad educativa de una forma distinta.

El 13 de enero de 2026, el mandatario sorprendió al impartir una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana dirigida a los estudiantes de quinto grado del Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional.

Esta iniciativa fue replicada posteriormente por otros funcionarios como la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/crop-w1024-h683-abinader-invita-a-jovenes-a-aprovechar-acceso-a-internet-236acbbc.jpeg El presidente Luis Abinader (c), junto a decenas de jóvenes, en el marco de un encuentro con estudiantes de secundaria del sector público y privado en el Liceo José María Serra, en la provincia Santiago Rodríguez, este 21 de febrero de 2026. (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, el mandatario estableció encuentros con estudiantes que se han llevado a cabo en distintas provincias como Santo Domingo, Barahona, Santiago Rodríguez y San Cristóbal.

Aunque en otras actividades suelen participar niños, como en inauguraciones de escuelas o liceos, en esta ocasión se trata de encuentros directos con jóvenes para escuchar inquietudes y ofrecerles consejos.

De estos encuentros se dio a conocer al estudiante Hensel Aquino García —bautizado por Abinader como "Pico de Oro"—, un joven de 13 años que cautivó al mandatario durante su visita al Centro Educativo Profesora Felicia Cuesta Díaz por su elocuente planteamiento sobre algunas mejoras que solicitó para su liceo.

LA Semanal: un encuentro permanente

La cercanía del presidente no solo ha sido sectorial, también ha sido mediática. Hasta el pasado mes de diciembre, Abinader sostuvo cada lunes LA Semanal con la Prensa, un espacio que encabezaba para responder preguntas de periodistas y explicar decisiones gubernamentales.

A pesar de tratarse de asuntos de Estado, en este espacio el mandatario también tuvo que responder cuestionamientos inusuales, como la vez que le preguntaron: ¿Usted cree que es justo pedir 100,000 pesos por la entrega de un mapache?, en el contexto de la aparición de un mapache silvestre en Cristo Rey.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/el-gobierno-de-luis-abinader-destaca-los-avances-del-2025-120349b0.jpg El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa del 3 de noviembre de 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

También fue cuestionado sobre supuestos estudios que sostenían que la República Dominicana "se ha convertido en una zona de tráfico de ovnis (objeto volador no identificado)".

Cada mandatario se hacía sentir a su estilo

Aunque Abinader ha sido más agresivo en su presencia en redes sociales y en su estrategia de cercanía en materia de comunicación, cada presidente dominicano ha marcado su gestión con una forma particular de acercarse a la población.

Durante sus gobiernos, Danilo Medina impulsó el programa Visitas Sorpresa, mediante el cual realizó 290 actividades en zonas rurales durante sus ocho años de gestión. Esta política se tradujo —según informaciones ofrecidas a su salida del poder— en 2,000 horas de trabajo, 2,464 iniciativas ejecutadas (1,404 productivas y 1,060 comunitarias), y la creación de más de 470,000 empleos directos e indirectos.

Además, más de 850 asociaciones y cooperativas, que agrupan a más de 150,000 pequeños y medianos productores, resultaron impactadas por estas iniciativas.

En contraste, Leonel Fernández realizó numerosos viajes internacionales más vinculados a agendas diplomáticas y protocolares. En su agenda de Gobierno participó en diversas interacciones sectoriales o comunitarias, aunque estas no constituían el grueso de sus actividades públicas.

Por su parte, Hipólito Mejía fue conocido por su estilo directo, espontáneo e irreverente en declaraciones públicas —llegando a protagonizar momentos polémicos en entrevistas—. En su gestión también se dio mucha prioridad a la producción agropecuaria, por su cercanía con ese sector, lo que lo llevó a participar en numerosas actividades vinculadas al campo y al desarrollo rural.

