Abinader inaugura escuela modular en Los Guandules con inversión de más de RD$153 millones

El presidente Luis Abinader al final del corte de cinta que dejó inaugurada la nueva escuela en Los Guandules el domingo 8 de marzo del 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo la Escuela Primaria San Rafael (Fe y Alegría) en Los Guandules, en el Distrito Nacional, con una inversión de 153,573,410 pesos en un plantel destinado para educar a más de 800 alumnos.

El centro inaugurado en Los Guandules cuenta con 27 aulas modulares, que son espacios prefabricados y diseñados para instalarse rápidamente. Los centros modulares cuentan con materiales termoacústicos para el control del ruido externo.

La nueva escuela permitirá que allí se eduquen 810 niños de toda la comunidad. En el recorrido por los planteles, se constató que todas las aulas cuentan con acondicionadores de aire y entradas inclusivas.

De las 27 aulas con que cuenta el centro, dos serán destinadas a la educación especial. El plantel también dispone de laboratorios, cancha deportiva, áreas verdes, juegos infantiles y plaza cívica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/feyalegria2-1a1709bf.jpg Escuela primeria inaugurada por Abinader (FUENTE EXTERNA)

Sin consenso al inicio

Al pronunciar el discurso centro del acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, reveló que la construcción de la escuela enfrentó inicialmente diferencias de opiniones dentro de la comunidad, una situación que fue resuelta tras la intervención de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

El funcionario explicó que el Ministerio de Educación tomó conocimiento de las dudas y desacuerdos que existían en la zona, lo que permitió abrir un proceso de diálogo con las autoridades comunitarias.

Según indicó, tras esa intervención, el Minerd, junto con la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Escolar, sostuvo varias reuniones con representantes de la comunidad para discutir el proyecto y aclarar las inquietudes que habían surgido en torno a la iniciativa.

"Había en esta comunidad una duda sobre esta iniciativa y sobre esta construcción. Gracias a esa intervención sostuvimos una cantidad de reuniones con las autoridades comunitarias de acá", expresó el ministro, quien aseguró que finalmente la comunidad reconoció que la decisión de levantar el plantel fue correcta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/ministro-b8af1d0b.jpg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. (DIARO LIBRE/NEAL CRUZ)

Espacio inclusivo y educación completa

Durante su discurso, De Camps también destacó que la nueva escuela incorpora espacios destinados a estudiantes con necesidades educativas específicas, como parte de un enfoque de inclusión dentro del sistema educativo público.

Señaló que este tipo de infraestructura busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a oportunidades de aprendizaje, independientemente de sus condiciones o necesidades educativas.

Asimismo, explicó que la política educativa impulsada por el Gobierno busca fortalecer lo que definió como "trayectorias educativas completas", un modelo que busca acompañar a los estudiantes desde los primeros niveles de formación hasta su preparación para el mundo laboral.

En ese sentido, indicó que el sistema educativo debe garantizar una continuidad que comience en la educación inicial, continúe en los niveles primario y secundario, y posteriormente se proyecte hacia la educación superior o hacia la formación técnica orientada a la empleabilidad.