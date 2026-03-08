El Gobierno entrega la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana a 22 damas en su 41.ª edición

Angie Martínez, Ginette Bournigal, Gloria Reyes, Luis Abinader, Raquel Arbaje, Minou Mirabal, Margarita Cordero y Susana Gautreau durante la entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, el Gobierno reconoció a 22 damas con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, en su 41.ª edición, la más alta distinción que otorga el país para reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo nacional.

El acto, realizado en el Teatro Nacional, contó con la presencia y participación del presidente de la República, Luis Abinader, y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien resaltó que la participación plena de las mujeres en la vida pública fortalece las bases democráticas del país.

"Cuando las mujeres participan plenamente en la vida pública, la democracia se fortalece, la economía se dinamiza y el futuro de la nación se llena de posibilidades", expresó Reyes durante su discurso.

La edición de este año tuvo un matiz especial: la conmemoración del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, símbolo de la resistencia contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y referente histórico de la lucha por la libertad y la dignidad.

Justamente a ella le fue dedicado el gran reconocimiento póstumo de la actividad.

"Hace cien años nació una mujer que desafió la tiranía cuando el miedo dominaba las calles. Minerva encarnó una convicción que sigue vigente: la democracia no se concede, se conquista", afirmó la ministra, agradeciendo además la presencia de familiares de la heroína dominicana en la ceremonia.

Las 22 mujeres destacadas y cinco más reconocidas

Luisa Valdez Aguasvivas, distinguida en Trayectoria en el Sector Empresarial.

Las galardonadas son mujeres destacadas en áreas como ciencia, educación, deporte, cultura, justicia, diplomacia, empresa, trabajo comunitario, derechos humanos y desarrollo rural.

De ese grupo fueron seleccionadas 22 galardonadas con la medalla al mérito y cinco mujeres reconocidas, dominicanas cuyas trayectorias han impactado distintos ámbitos de la vida nacional.

Entre ellas se encuentran las que inspiran a nuevas generaciones desde la ciencia, atletas que elevan el nombre del país en escenarios internacionales, periodistas que defienden la verdad, juezas que fortalecen la justicia, líderes comunitarias que transforman realidades y trabajadoras del campo que sostienen comunidades enteras.

"Cada una tiene una historia distinta, pero todas comparten algo esencial: han puesto su talento, su compromiso y su conocimiento al servicio del país", señaló Reyes.

Asimismo, recordó que la Constitución Dominicana de 2010 marcó un hito al consagrar la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia como principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

A estos avances se suman medidas legislativas como la prohibición del matrimonio infantil y el fortalecimiento de instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

Desafíos pendientes

Gloria Reyes.

Pese a los avances, la ministra recordó que aún persisten brechas importantes. Las mujeres dominicanas dedican cuatro veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, mientras que cerca del 40% de los hogares del país tiene jefatura femenina.

"La desigualdad de género no es solo un problema social, es también un problema económico. Una sociedad que limita el poder de las mujeres está limitando el futuro de su propio país", subrayó.

También enfatizó que la violencia contra la mujer continúa siendo uno de los principales retos, lo que exige transformar las raíces culturales del machismo y las relaciones desiguales de poder.

En la parte final de su discurso, Reyes dirigió un mensaje a las niñas y jóvenes dominicanas que hoy sueñan con ser científicas, ingenieras, artistas, empresarias o líderes políticas.

"Este país necesita su talento. El futuro de la República Dominicana tiene rostro de mujer joven", expresó.

María de Jesús Gautreau de Windt – Trayectoria en el Ámbito Humanitario.

También aseguró que "cuando las mujeres avanzan, avanza la democracia. Cuando las mujeres lideran, se fortalece la justicia. Cuando las mujeres participan, crece la nación", afirmó la ministra.

La velada cerró a ritmo musical, contando con la presentación en vivo de la cantante Nathalie Hazim.

El listado de honor

Alba Carolina Vásquez Almonte – Trayectoria en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Yudelina Mejía Peguero – Trayectoria en el Deporte. Ertuania Jorge Mencía – Destacada en el Extranjero. Ginette Bournigal de Jiménez – Trayectoria en la Participación Política. Yildalina Tatem Brache – Trayectoria en la Promoción de la Igualdad de Género. Rosanna Santana Martínez – Trayectoria en la Promoción de la Inclusión. Carmen De Aza Mejía – Trayectoria en el Sector Educación. Luisa Valdez Aguasvivas – Trayectoria en el Sector Empresarial. Eunisis Vásquez Acosta – Trayectoria en el Sector Judicial. Elsa Sánchez Ramírez – Trayectoria en el Sector Rural. Nalini Campillo Vilorio – Trayectoria en el Sector Salud. Angie Martínez Tejera – Trayectoria en el Servicio Diplomático. Susana de Jesús Gautreau de Windt – Trayectoria en el Servicio Público. Camila Díaz Cuello – Trayectoria Gremial y Sindical. Dominga Zorrilla Ramírez – Trayectoria Profesional. Arisleida José Ortega – Trayectoria Social Comunitaria. Mérida Noble Ureña – Trayectoria en el Ámbito Cultural y Artístico. Ana Lidia Gerónimo Félix de Rodríguez – Trayectoria en el Ámbito Militar o Policial. Aldaleny Correa Liranzo – Trayectoria Religiosa. Margarita Cordero Guerrero – Trayectoria en la Comunicación y el Periodismo. Zobeyda Cepeda Peña – Categoría Póstuma. Minerva Mirabal – Gran Homenaje Póstumo.

Reconocimientos especiales

Enerolisa Núñez – Reconocimiento póstumo. Alba María (Peggy) Cabral viuda Peña Gómez Amanda Castillo Levison Nuria Sallent Surribas Carmen Chevalier Caraballo