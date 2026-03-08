Servio Tulio advierte sobre "crisis ética" que afecta la confianza en las instituciones del Estado

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, durante su participación en la apertura del Diplomado de Derecho Notarial del Colegio Dominicano de Notarios. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió hoy sobre la "crisis ética" que atraviesa la democracia dominicana, señalando que la debilidad en la aplicación de principios democráticos ha erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Durante su conferencia magistral "El rol de la ética en la consolidación de la democracia dominicana", pronunciada en la apertura del Diplomado de Derecho Notarial del Colegio Dominicano de Notarios (Codenot), el jurista afirmó que factores como la falta de transparencia, el clientelismo político y el tráfico de influencias fomentan una "cultura de impunidad" que debilita el Estado de derecho.

"La ética no es un accesorio de la democracia; es su base", manifestó Castaños Guzmán.

Instó a los futuros notarios a asumir una responsabilidad especial en la preservación de la legalidad, recordando que su conducta debe ser el reflejo de un pacto ético necesario para reconstruir la relación entre el Estado y la ciudadanía.

También, señaló la necesidad de fortalecer el papel fiscalizador de entidades como la Cámara de Cuentas para "frenar el uso abusivo del poder".

Mediante una nota de prensa, la institución indicó que el acto fue realizado en la sede principal del gremio, encabezado por Jhon Richard Paniagua Feliz, presidente del Colegio de Notarios, quien destacó que la función del notario es un pilar fundamental para la seguridad jurídica del país, al ser la figura que otorga fe pública a los actos que sustentan la vida económica y social.

Avances

Durante la actividad, el presidente de Codenot anunció los avances en la modernización institucional, que incluyen la realización de un censo nacional del notariado, el proceso de digitalización de expedientes y servicios para mayor transparencia

Además de un programa de capacitación continua en coordinación con la Suprema Corte de Justicia, órgano responsable de la designación de estos oficiales públicos.

El diplomado, gestionado a través de la Escuela de Capacitación Notarial (Ecanot), busca elevar el nivel técnico y moral de los profesionales del derecho en un contexto de creciente demanda de integridad en el ejercicio público.