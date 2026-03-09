Nudo legal en obras escolares costó al Estado más de RD$1,768 millones en intereses

Los llamados “nudos legales” con los que el gobierno del presidente Luis Abinader se encontró durante su gestión generaron alrededor de 1,768,534,255.55 de pesos en intereses que el Ministerio de Educación tuvo que pagar para avanzar con obras escolares.

De acuerdo con las memorias de los actos del Poder Ejecutivo del 2025, a los contratistas que concluyeron la construcción de las escuelas durante el mandato de Abinader se les otorgó un avance de un 20 % del contrato, mientras que el 80 % restante del monto fue financiado mediante líneas de crédito del Banco de Reservas.

Ese mecanismo de líneas de crédito derivó posteriormente en el pago de los intereses que quedaron bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.

Según el documento del Poder Ejecutivo, el 79 % de los proyectos escolares que encontró el Gobierno no contemplaban variaciones en diseños ni acondicionamientos de terrenos, lo que provocó que, tras el recálculo, las obras aumentaran su costo original en más de un 25 %.

Lo que dice la ley

La Ley 47-25 de Compras y Contrataciones establece que una obra pública no puede aumentar más de un 25 % del monto originalmente contratado. Esto provocó que, en el caso de las escuelas, naciera el denominado “nudo legal” que frenaba el avance de los proyectos.

La situación impidió completar a tiempo los pagos correspondientes a los contratistas.

El documento entregado al Senado explica que, al momento de realizar los sorteos para la construcción de las obras, en gobiernos anteriores, no se tenían identificados ni asignados los terrenos donde se levantarían muchos de los planteles proyectados.

Nueva ley

Posteriormente, después de la revisión del Gobierno, se determinó que varios de esos terrenos resultaron estar en lugares inadecuados o con condiciones topográficas que requerían trabajos adicionales de adecuación, lo que también aumentaba el monto originalmente pactado.

Los actos de rendición de cuentas de Abinader explican que, para resolver el caos, el 31 de mayo de 2021 se promulgó la Ley 118-21 de terminación de obras públicas inconclusas, una normativa especial que permitió reformular los presupuestos y continuar la terminación de las obras, incluidas las escuelas.

Las obras resultantes

La rendición de cuentas de Abinader puntualiza que, producto del desenredo en las obras, durante la actual gestión se han construido 214 planteles escolares, con un monto de inversión de 17,813,962.58 pesos.

Sin embargo, aún quedan pendientes alrededor de 72 planteles, que corresponderían a 979 aulas. Estos centros no han sido avanzados porque, según las memorias, fueron encontrados sin terreno.