LA Semanal con la Prensa permanece en el limbo, pese a las promesas de reanudación

A tres meses de que el mandatario asumiera este formato por última vez, se sigue a la espera de "fecha" para que se reanude ese intercambio mediático

  • Jesús Vásquez - Twitter
Expandir imagen
Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa del 9 de septiembre del 2024, cuando aseguró que no le agradan los indultos. (FUENTE EXTERNA)

Durante casi dos años y medio, el presidente Luis Abinader instauró un toque de queda mediático los lunes por la tarde que, el pasado 8 de diciembre de 2025, desapareció entre promesas de reanudación y renovación.

La versión oficial, a mediados de enero, era que LA Semanal con la Prensa aguardaba una fecha de reapertura tras nuevas adecuaciones. Sin embargo, marzo ya casi llega a la mitad y aún no se reactiva el espacio.

El director de prensa del presidente, Carlos Caminero, confirmó a Diario Libre que la situación se mantiene igual y que: "se está haciendo todavía la adecuación. Cuando esté listo eso se anunciará".

A tres meses de que el mandatario realizara este formato por última vez, la población mantiene interrogantes sobre qué sucedió y si se reanudará ese intercambio.

Desde su establecimiento el 28 de agosto de 2023, ninguna interrupción de este encuentro había sido tan prolongada. Era una sesión que, semana tras semana, colocaba al mandatario en los principales espacios de comunicación y en el cual respondía, en un intercambio directo ante las inquietudes de la población.

La evolución de LA Semanal con la Prensa

Todos los lunes, a las 4:30 de la tarde, Luis Abinader instauró la costumbre de dirigirse a la prensa desde el Palacio Nacional. Dependiendo del tema, el gobernante se hacía acompañar de ministros y funcionarios vinculados al área de interés; a su vez, también eran invitados representantes relevantes del sector abordado.

Gobierno, presupuesto, salud, educación, seguridad y corrupción, todos los temas eran tratados en esta sesión. Desde mediados de 2023, periodistas nacionales e internacionales realizaban consultas directas al mandatario en una reunión que se transmitía a través del canal de YouTube de la Presidencia, medios de comunicación y redes sociales.

Con el tiempo, este encuentro evolucionó hasta convertirse en el eje central de la narrativa gubernamental y en una herramienta permanente de rendición de cuentas.

Un aspecto relevante era su carácter itinerante. Aunque solía realizarse en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, en ocasiones se trasladaba a provincias como Santiago, Dajabón o La Altagracia, y también a ciudades de otros países, como Nueva York, en Estados Unidos, para abordar problemáticas regionales.

Momentos inusuales, pero icónicos

A pesar de tratarse de asuntos de Estado, en este espacio el mandatario también protagonizó momentos peculiares, luego de que Abinader se viera en la necesidad de responder cuestionamientos inusuales.

  • También fue cuestionado sobre supuestos estudios que sostenían que la República Dominicana "se ha convertido en una zona de tráfico de ovnis (objeto volador no identificado)".
Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.