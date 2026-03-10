Abinader y su esposa Raquel Arbaje llegan a Chile para la investidura de José Antonio Kast

El mandatario fue recibido con honores. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó la tarde de este martes a Santiago de Chile para participar en los actos oficiales de investidura del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, programados para este miércoles.

El jefe de Estado dominicano arribó a las 6:30 de la tarde (hora local) al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y Adriana Abinader Arbaje, refiere un comunicado del departamento de Prensa del Presidente.

Visitó a RD Luego de ser electo presidente de su país, José Antonio Kast realizó una visita a la República Dominicana. Arribó al país el 24 de enero de 2026 y se reunió con el mandatario al día siguiente. Su visita incluyó un recorrido por la frontera junto a Abinader.

Como parte de su agenda en territorio chileno, el mandatario sostendrá un saludo protocolar junto a otros jefes de Estado y de Gobierno con el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. Posteriormente asistirá a una recepción ofrecida por Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-61434-pm-2cc4d437.jpeg El presidente Luis Abinader (primero de izquierda a derecha), su esposa Raquel Arbaje y su comitiva arribaron a las 6:30 P.M., hora de Chile, al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile. (FUENTE EXTERNA)

La agenda oficial continuará este miércoles con la ceremonia de transmisión de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como presidente de Chile.

Más tarde, el presidente dominicano participará en un almuerzo ofrecido por Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado y autoridades presentes.

De acuerdo con la Cancillería chilena, a la ceremonia de toma de posesión asistirán varios líderes internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña y Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros.

Abinader regresa mañana miércoles

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader y su delegación tienen previsto regresar a la República Dominicana.