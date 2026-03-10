Abinader ofrece saludo protocolar al presidente de Chile Gabriel Boric

Presidente Luis Abinader saluda a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien deja la Presidencia de Chile mañana miércoles. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ofreció este martes un saludo protocolar a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda, sede del gobierno chileno.

El mandatario dominicano llegó a las 6:30 de la tarde (hora local) al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago para participar, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno, en la investidura del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, programada para este 11 de marzo.

Abinader está acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; su hija Adriana Abinader Arbaje, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

El jefe de Estado dominicano forma parte de los líderes internacionales invitados a la ceremonia de toma de posesión del nuevo gobernante chileno, quien asumirá el cargo en sustitución del actual presidente Gabriel Boric.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/whatsapp-image-2026-03-10-at-92318-pm-72dba99c.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Agenda oficial

Para este miércoles, el mandatario dominicano y su comitiva participarán en la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y juramentación del nuevo gabinete, que se celebrará en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Valparaíso.

Posteriormente, asistirán a un almuerzo ofrecido por el presidente entrante José Antonio Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola de Kast, en honor a los jefes de Estado, vicepresidentes, primeros ministros e invitados especiales presentes en la investidura.

El encuentro tendrá lugar en el Palacio Cerro Castillo, ubicado en la ciudad de Viña del Mar.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Abinader tiene previsto regresar a la República Dominicana este mismo 11 de marzo.