Abinader y la primera dama viajan a Chile para participar en la investidura del nuevo presidente

De derecha a izquierda: Raquel Arbaje, Luis Abinader, José Antonio Kast y María Pía Adriasola en la Casa Presidencial de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader viajó este martes a Chile para asistir a los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, ceremonia en la que el nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, asumirá la presidencia de esa nación sudamericana.

Mediante una nota de prensa, la Presidencia de la República Dominicana informó que, como parte de su agenda oficial en territorio chileno, el mandatario sostendrá un saludo protocolar junto a otros jefes de Estado y de Gobierno con el saliente presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda.

En el encuentro también participarán la esposa e hija de Abinader, Raquel Arbaje y Adriana Abinader Arbaje, respectivamente, así como el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez.

Posteriormente, el jefe de Estado asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Gabriel Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

Ceremonia de transmisión de mando

La agenda oficial continuará el miércoles con la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como presidente de Chile.

Abinader participará en un almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola, en honor a los jefes de Estado y autoridades invitadas.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente Luis Abinader y su delegación retornarán el miércoles al país.