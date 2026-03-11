Abinader sale de Chile tras participar en investidura del presidente chileno Kast

Foto de Luis Abinader junto al nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast, y los demás dignatarios y jefes de Estado. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, inició la tarde este miércoles su retorno a la República Dominicana luego de participar en los actos oficiales de investidura de José Antonio Kast Rist como presidente de Chile, celebrados en la ciudad de Valparaíso.

El mandatario dominicano partió a las 6:35 de la tarde (hora local) acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, una de sus hijas, y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

También formaron parte de la comitiva Mercedes Pichardo, asistente personal del presidente, y el general Jimmy Arias, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).

Encuentro con la comunidad dominicana en Chile

Durante su visita de dos días a la nación sudamericana, Abinader acudió al Palacio de La Moneda para ofrecer un saludo protocolar al presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia de cambio de mando.

La mañana del miércoles, el gobernante dominicano sostuvo además un encuentro con representantes de la comunidad dominicana residente en Chile, a quienes exhortó a aprovechar las oportunidades que ofrece ese país y a mantener en alto el nombre de la República Dominicana.

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó al Congreso Nacional chileno, en Valparaíso, donde participó en la solemne ceremonia de transmisión del mando presidencial y en la juramentación del nuevo gabinete.

Más tarde asistió al almuerzo ofrecido por el presidente Kast y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en honor a los jefes de Estado, delegaciones oficiales e invitados especiales.

Antes de abordar la aeronave que lo trasladaría de regreso a Santo Domingo, Abinader invitó a los oficiales de seguridad asignados por el Gobierno de Chile durante su estadía a tomarse una fotografía de despedida como gesto de agradecimiento.

En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago despidieron al mandatario el embajador de la República Dominicana en Chile, Juan Cohen, y el ministro consejero Joel Jonathan Delgado.