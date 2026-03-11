El Gobierno dominicano dice presente en la investidura del presidente chileno José Antonio Kast

De izquierda a derecha: la primera dama, Raquel Arbaje; el presidente Luis Abinader y su hija, Adriana Abinader Arbaje, este miércoles 11, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano participó en los actos oficiales de investidura de José Antonio Kast Rist como presidente de la República de Chile, celebrados este miércoles 11 en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

El presidente Luis Abinader encabezó la delegación nacional y estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje; su hija, Adriana Abinader Arbaje, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. También participó como invitado especial el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó.

La comitiva llegó al Congreso Nacional de Chile, donde fue recibida por una comisión de senadores y diputados del país sudamericano. Tras los honores correspondientes, el mandatario y su delegación ingresaron al Salón de Honor, donde se realizó la juramentación de Kast.

Almuerzo en honor a los jefes de Estado

Posteriormente, asistieron al almuerzo ofrecido por el presidente chileno y la primera dama, María Pía Adriasola de Kast, en honor de los jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, primeros ministros e invitados especiales que participaron en la investidura. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Durante estas actividades, Abinader saludó al rey Felipe VI de España y a otros jefes de Estado y de Gobierno que participaron en los actos de investidura del nuevo presidente de Chile.

Concluidas las actividades oficiales, Abinader viajará a la República Dominicana este 11 de marzo para reintegrarse a sus obligaciones de Estado.

