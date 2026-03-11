Abinader se reúne con líderes dominicanos en Chile y resalta oportunidades

El mandatario Luis Abinader llama a los dominicanos en Chile a aprovechar las oportunidades educativas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader se reunió con representantes y líderes de distintas organizaciones de dominicanos residentes en Chile, con quienes trató sobre las nuevas oportunidades que se abren a propósito de las buenas relaciones que mantiene la República Dominicana con el presidente José Antonio Kast.

Abinader sostuvo el encuentro junto a la primera dama, Raquel Arbaje, con los representantes dominicanos previo a su asistencia a la transición de mando del presidente Kast, quien estuvo de visita en la República Dominicana los días 24 y 25 de enero pasados.

El jefe de Estado llamó a sus compatriotas a ser buenos ciudadanos, integrarse de manera organizada y aprovechar las ventajas que ofrece la sociedad chilena, especialmente en el ámbito educativo.

Asimismo, Abinader destacó las potencialidades de la industria de la uva en la República Dominicana y las oportunidades que se pueden aprovechar con la experiencia y la fama mundial del vino chileno.

Dijo que tomó nota de sus requerimientos y que trabajará para atenderlos, porque "ninguna petición para nosotros es pequeña".

Aseguró que continuará trabajando para todos los dominicanos y que seguirá fortaleciendo los lazos entre la República Dominicana y sus nacionales en el exterior.

El mandatario instó a los dominicanos en Chile a continuar trabajando con tesón para mantener en alto el nombre de su patria y aprovechar las ventajas que les ofrece esa nación.

De acuerdo con los registros de la embajada de la República Dominicana en Chile, unos 23,000 dominicanos residen en la nación sudamericana.

Importancia y desafíos de la diáspora dominicana en Chile

En su intervención, el embajador de la República Dominicana en Chile, Juan Cohen, resaltó que por instrucciones del presidente hay un especial énfasis en responder a las necesidades de los quisqueyanos y agregar valor a la comunidad criolla.

Indicó que la nación sudamericana es la cuarta con mayor población de dominicanos fuera del territorio nacional.

"Atender la diáspora es un gran trabajo, pero también una gran oportunidad de llegar a los confines del mundo, porque en los confines del mundo hay dominicanos; tenemos dominicanos desde el polo sur, en Punta Arenas, hasta la Isla de Pascua. La verdad es que es un gran reto, pero estamos cumpliendo con eso, que es la voluntad del presidente Abinader", expresó el diplomático.

Asimismo, anunció que para noviembre la embajada celebrará la Semana Dominicana en Chile, con el objetivo de continuar impulsando la integración y la cultura quisqueyana.

Durante el encuentro, Francisco Berigüete, director del Index en Chile, destacó el cumplimiento de las promesas hechas por el mandatario a esa comunidad y las iniciativas para fortalecer el vínculo entre el Estado dominicano y sus comunidades fuera de Quisqueya.

En las conversaciones también se resaltó el papel que desempeñan los dominicanos en el exterior con sus aportes al desarrollo nacional y al mantenimiento de las costumbres en las nuevas generaciones nacidas fuera de su tierra de origen.

En la reunión participaron además el encargado de la Sección Consular, José García Marcano; el ministro consejero, Joel Jonathan Delgado; la consejera de Cooperación, Kenia del Orbe; y la primera secretaria, encargada de Protección a Nacionales y enlace con la comunidad, Malenskia Montero.