El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este jueves el acto oficial de conmemoración del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, celebrado en la Casa Museo Hermanas Mirabal, ubicada en la comunidad Ojo de Agua, en el municipio de Salcedo.

La ceremonia marcó el inicio de las actividades oficiales establecidas mediante el decreto 117-26 del Poder Ejecutivo para honrar el legado político, intelectual y humano de Minerva Mirabal, figura emblemática de la lucha contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Abinader resaltó que Minerva Mirabal se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la tiranía trujillista.

El gobernante destacó su participación en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, junto a su esposo, Manuel Aurelio Tavárez Justo.

"Minerva era inteligente, talentosa, carismática y profundamente valiente. Su lucha por la libertad y la democracia la llevó al sacrificio supremo", expresó el mandatario al recordar el asesinato de Minerva junto a sus hermanas, Patria y María Teresa, el 25 de noviembre de 1960.

El jefe de Estado destacó además que el legado de las Mirabal trascendió las fronteras nacionales y que su historia motivó la proclamación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre.

Previo al inicio del acto solemne, el presidente Abinader, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, la familia Mirabal y funcionarios, depositó una ofrenda floral en honor a Minerva Mirabal en el mausoleo de la Casa Museo.

Familia Mirabal agradece conmemoración

Minou Tavárez Mirabal, en nombre de la familia, agradeció al Gobierno dominicano por impulsar las actividades del centenario mediante el decreto presidencial, resaltando la importancia de mantener vivo el legado de su madre.

Recordó que su madre -Minerva- fue asesinada a los 33 años junto a sus hermanas por enfrentarse al régimen trujillista.

Afirmó que su ejemplo continúa inspirando las luchas por la democracia, la justicia social y los derechos humanos.

En la actividad también participó el presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, Manolo Tavárez Mirabal; la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; entre otras autoridades.

También, asistió la senadora mexicana Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de México, quien destacó el impacto político y social de Minerva Mirabal en América Latina.

"Minerva no fue solo una víctima de la dictadura, fue una militante que entendió que la libertad no es un regalo de la historia, sino una conquista de quienes se organizan para cambiarla", afirmó.

Concursos educativos y exposición fotográfica

En el marco de la conmemoración, el Ministerio de Educación anunció el lanzamiento de dos concursos nacionales dirigidos a estudiantes.

El primero, "Pinta la Igualdad", dirigido a estudiantes de sexto grado de primaria y secundaria con la intención de fomentar la reflexión artística sobre la equidad, el respeto a la diversidad y la no discriminación entre estudiantes.

El segundo es el concurso de ensayos "Minerva Mirabal: Vida, obra, valores y trascendencia nacional e internacional", orientado a promover la investigación histórica y la producción escrita sobre la figura de la heroína dominicana.

La ceremonia incluyó un espectáculo artístico y la inauguración de una exposición fotográfica dedicada al centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.