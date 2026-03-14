Abinader dialoga con más de 350 jóvenes en Santo Domingo Este sobre educación y empleo

El presidente Abinader junto a jóvenes de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado un encuentro conversatorio con más de 350 jóvenes estudiantes de liceos públicos y colegios privados del municipio Santo Domingo Este.

La iniciativa buscó estrechar los vínculos entre el Poder Ejecutivo y la nueva generación, permitiendo un intercambio directo de ideas sobre los retos y oportunidades de la juventud dominicana.

Durante la jornada, el jefe de Estado escuchó de primera mano las inquietudes de los estudiantes en materia de tecnología, empleo joven, sostenibilidad ambiental y acceso a la educación superior.

Abinader destacó que su gestión prioriza políticas públicas que conviertan el talento de los jóvenes en el motor del desarrollo nacional.

Inversiones en educación y sostenibilidad

En su encuentro con estudiantes de Santo Domingo Este, el mandatario resaltó que su Gobierno ha impulsado la construcción de más de 140 techados en centros educativos a nivel nacional desde el inicio de su mandato, y aseguró que continuarán ampliando estos espacios.

También informó que se trabaja en mejorar los laboratorios, instalar pantallas digitales y fortalecer la seguridad escolar.

El mandatario señaló además que el Gobierno realiza una importante inversión en el saneamiento de cañadas que desembocan en el Río Ozama, con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar el entorno de las comunidades y las escuelas cercanas al afluente.

Asimismo, resaltó programas para ampliar oportunidades a los jóvenes, como los planes de aprendizaje en empresas y las becas "Tu Futuro".

Abinader reafirmó su compromiso con una educación inclusiva, la capacitación docente y la enseñanza bilingüe, al tiempo que exhortó a los estudiantes a prepararse y seguir adelante pese a las dificultades.

Espacio de diálogo y participación juvenil

El encuentro fue realizado en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Ozama, espacio que sirvió como punto de convergencia para estudiantes de diversas zonas del municipio.

En este escenario, los jóvenes tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y presentar proyectos comunitarios, recibiendo respuestas directas del presidente y su equipo de trabajo.