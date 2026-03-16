Abinader designa edificio Indotel con el nombre del periodista Orlando Martínez Howley

El presidente Luis Abinader designó el edificio de la sede central del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con el nombre del fallecido periodista Orlando Martínez Howley.

La decisión del Poder Ejecutivo fue tomada mediante el decreto 160-26, dado a conocer en la tarde de este lunes. El edificio corporativo de la institución está ubicado en la avenida 27 de Febrero núm. 323, entre las avenidas Winston Churchill y Fernando A. Defilló.

Periodista Orlando Martínez Howley

Orlando Martínez Howley fue un reconocido periodista dominicano asesinado el 17 de marzo en el año 1975.

Desde su influyente columna "Microscopio", ejerció un periodismo valiente, guiado por principios éticos y por una profunda vocación de servicio al país, como destaca el documento ejecutivo.

A través de esta distinción, el Gobierno dominicano reconoce la trayectoria profesional, el legado y los aportes de Orlando Martínez, las huellas que dejó en el ámbito de la comunicación social y a los principios que defendió, los cuales impulsan el progreso y fortalecen las telecomunicaciones y los medios informativos nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/orlando-martinez-d4cc8243.jpg Orlando Martínez Howley. (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/decreto-01-2a5b7484.png Fuente externa (PÁGINA 1 DELDECRETO 160-26.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/decreto-02-8c653113.png Fuente externa (PÁGINA D DEL DECRETO 160-26.) ‹ >

La sede central de Indotel

En enero de 2026, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inauguró su nuevo edificio institucional en la avenida 27 de Febrero, Distrito Nacional, con una inversión de RD$1,777.9 millones.

La nueva sede concentra al personal, optimizando procesos y reduciendo costos operativos, evitando pagos de alquiler que sumaban RD$3,317.4 millones en 10 años, de acuerdo al presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara.

Durante la inauguración del plantel, Gómez Mazara indicó que el Estado ahorrará RD$1,540 millones en ese período.

El edificio cuenta con 10 pisos y 108 parqueos, finalizando 24 años de alquiler.