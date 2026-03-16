Abinader juramenta comisión que creará el Observatorio de Políticas Ambientales

El presidente Luis Abinader al juramentar la comisión que creará el Observatorio de Políticas Ambientales, en un acto realizado en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader juramentó este lunes la comisión encargada de la creación del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, como instancia consultiva, multisectorial de carácter honorífico, creado mediante el Decreto núm. 105-26.

La lectura del decreto fue realizada por el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas, quien explicó que el Observatorio tendrá como función principal actuar como veedor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) y otros estamentos del Estado dominicano, en aspectos relacionados con la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, con un énfasis especial en las áreas protegidas.

La comisión tendrá como objetivo promover la creación del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas como entidad de carácter privado sin fines de lucro conforme a la Ley núm. 122-05.

Además, elaborar la propuesta institucional, normativa y organizativa del Observatorio, fomentar la generación de información ambiental independiente y de acceso público, así como facilitar la cooperación entre instituciones públicas, académicas y sociales en materia de monitoreo ambiental.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-16-at-55731-pm-e3bca981.jpeg El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, el presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Integrantes de la comisión

La comisión estará compuesta por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Grupo Jaragua, Fundación Acción Verde, Fundación Moscoso Puello, Guakía Ambiente, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso y la Fundación Dominicana de Derecho, Defensa y Educación Ambiental.

También participará un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), así como representantes de universidades que operan en el país y que manifiesten interés en integrarse al proceso.

La comisión, que pasaría a ser parte del Observatorio, tiene un plazo de 45 días para que inicie los trámites pertinentes, incluyendo la elaboración y aprobación de sus estatutos, definir su modelo de sostenibilidad financiera, establecer un plan de acción y reglamento operativo para su incorporación como asociación sin fines de lucro de conformidad con la Ley núm. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana.

Una vez que el comité haya ejecutado los trámites mencionados anteriormente, iniciará, dentro de los 15 días subsiguientes, las gestiones necesarias para su habilitación ante el Mimarena para tramitar por los canales que permite la Ley los recursos técnicos y económicos necesarios para su efectivo desarrollo, operación y mantenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-16-at-55732-pm-26e94d98.jpeg Comisión encargada de la creación del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Aporte de la Presidencia

Para iniciar las operaciones de Observatorio, la Presidencia hará un aporte especial de fondos a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en base a un presupuesto previamente establecido entre los gestores y el referido ministerio.

Toda la información generada por el Observatorio debe tener vocación de ser de acceso público, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana en la gestión ambiental.

Durante la ceremonia de juramentación, realizada en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; y el miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal.