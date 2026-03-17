El Gobierno retirará del Congreso el proyecto para fusionar Minerd y Mescyt

Una de las críticas más fuertes al Gobierno con el proyecto es la repartición del 4 % para la educación para todos los niveles de formación, incluyendo el superior. ( FUENTE EXTERNA )

Tras pasar tres meses sin ningún avance en el Congreso, el Gobierno está contemplado retirar del Senado el proyecto de ley que sometió en diciembre de 2025 y que buscaba fusionar los ministerios de Educación y de Educación Superior.

Así lo confirmó una fuente ligada al tema, quien agregó que el Gobierno desistirá del proyecto de ley para enfocarse en otros aspectos del área educativa que puedan resumirse en una reforma más integral que la presentada en diciembre.

En aquella fecha, días antes de que cerrara la pasada legislatura, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado una propuesta de ley para fusionar las dos entidades rectoras de la educación dominicana, una iniciativa que, de plano, no fue respaldada por los sectores ligados a la formación como la Acción Empresarial por la Educación (Educa) o la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que ven en el proyecto riesgos para la educación dominicana.

De hecho, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, ya había anunciado su rechazo al proyecto e informó que no participaría en ningún diálogo para revisar una propuesta que, a su juicio, solo se enfocaba en unir entidades.

Dos días después de que el Poder Ejecutivo depositara en el Congreso el proyecto de ley, el Senado creó una comisión especial para estudiar la fusión y, de hecho, se puntualizó el proyecto como uno de los más prioritarios a estudiarse en la actual legislatura, que inició el pasado 27 de febrero.

Sin embargo, una revisión a las actividades congresuales publicadas en el portal web del Senado evidencian que la comisión especial para estudiar el proyecto no se ha reunido ni una sola vez para avanzar con la pieza.

El presidente del equipo, el senador Julito Fulcar, confirmó que antes de avanzar con cualquier propuesta educativa se buscará un consenso robusto, de manera que un proyecto ligado a la formación se apruebe con el mayor respaldo posible.

"Hay un proceso de apertura para ampliar la discusión del proyecto hacia la reforma integral del sistema educativo dominicano", precisó el senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Su declaración se enmarca en un nuevo proyecto de ley que, en vez de enfocarse únicamente en la fusión de las entidades rectoras de la educación dominicana, se oriente hacia una enmienda profunda a las legislaciones dominicanas sobre educación.

De hecho, el senador Fulcar agregó que la comisión que dirige "está atenta" a cualquier iniciativa que fortalezca la educación dominicana, aparte de la que ya tiene el equipo en sus manos y que busca fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

En cualquier dirección que se encamine el Gobierno con un proyecto educativo, el senador de Peravia garantizó que su prioridad será abrir un espacio amplio de diálogo y consenso con todos los sectores que serían impactados con una posible ley educativa, incluso con la ADP, que ha rechazado la propuesta del Ejecutivo.

¿Qué busca el proyecto?

El proyecto de ley establece que el 4 % del PIB ya no sería exclusivo del nivel primario y secundario, sino que abarcaría "todos los niveles", lo que incluye por primera vez a la educación superior, de acuerdo con la modificación al artículo 197 de la Ley 66-97 consignada en la iniciativa.

El cambio se produce porque el proyecto crea un Sistema Educativo Nacional único dirigido por el Ministerio de Educación, que tendría bajo su rectoría tanto la educación inicial, primaria y secundaria como las universidades, según establecen los artículos 1 y 3 de la pieza.

El artículo 20 suprime tanto el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt) como el Consejo Nacional de Educación (CNE).

Ambos serán sustituidos por un nuevo Consejo Consultivo de Educación, que solo podrá opinar en asuntos educativos, pero no tendrá poder de decisión, ya que los dictámenes serán dispuestos por el ministro.

El nuevo ministro impulsa un diálogo

El proyecto de ley para unir el Minerd y el Mescyt fue presentado mientras Franklin García Fermín aún era el ministro de Educación Superior. El exrector de la UASD rechazaba el proyecto de ley por considerar que diluía los objetivos educativos.

A su llegada al Minerd como su nuevo titular, Rafael Santos Badía, durante una reunión con la ADP expresó que respeta "todas las posiciones" del gremio de profesores y que antes de someter cualquier cambio educativo, priorizará un diálogo abierto con todos los sectores.

"Donde hay, vida hay debate, hay intercambio de ideas. El consenso es fácil cuando todos piensan igual, lo verdaderamente importante es saber escuchar y respetar las posiciones distintas", indicó.