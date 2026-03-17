Gobierno presenta proyecto puerto espacial en Pedernales; empresa dice no costará "ni un peso" a RD

Presentación del proyecto en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno presentó la tarde de este martes el proyecto de construcción del puerto espacial comercial en el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, una iniciativa con la que busca posicionar al país en la industria aeroespacial.

Durante un acto realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, Burton Catledge, presidente de Launch on Demand (LOD), empresa que desarrollará el proyecto, ofreció los detalles técnicos, logísticos y financieros de la obra, que contempla una inversión superior a los 600 millones de dólares.

El ejecutivo aseguró que el proyecto no implicará costos para el Estado dominicano, al indicar que será financiado en su totalidad con capital privado.

"Este será uno de los proyectos más ambiciosos en materia espacial a nivel mundial", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-17-at-62452-pm2-04076919.jpeg Burton Catledge, presidente de Launch on Demand (LOD. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

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Infraestructura y operación

En cuanto al financiamiento, explicó que trabajan con diversas fuentes de capital y que existe interés desde Estados Unidos en participar en la iniciativa. No obstante, no reveló los nombres de los inversionistas, alegando acuerdos de confidencialidad.

El proyecto incluye la construcción de un complejo con varias áreas de lanzamiento, infraestructura logística y de almacenamiento para satélites, así como sistemas de transporte interno que permitirán movilizar equipos sin utilizar vías públicas.

Además, contempla la instalación de una planta de generación eléctrica con capacidad de unos 200 megavatios, una planta de desalinización de agua y el uso de energías renovables para sostener las operaciones del puerto espacial.

Catledge explicó que estas infraestructuras no solo servirán para los lanzamientos, sino que también aportarían servicios a la provincia de Pedernales.

La iniciativa también prevé la creación de una comunidad para trabajadores dentro del complejo, que incluirá viviendas, centros educativos, iglesias y otros servicios básicos.

Según el representante de la empresa, el proyecto generaría cerca de 25 mil empleos, que calificó como bien remunerados, y abarcaría tanto mano de obra local como personal especializado internacional.

Proyección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/whatsapp-image-2026-03-17-at-62452-pm1-8693127d.jpeg José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Indicó que la República Dominicana fue seleccionada por sus condiciones geográficas, destacando su cercanía al Ecuador como una ventaja para los lanzamientos espaciales, así como su acceso a puertos marítimos y aeropuertos.

Sostuvo que los equipos y materiales serían transportados a través del puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, mientras que el aeropuerto de la zona facilitaría la llegada de satélites y otros componentes.

El ejecutivo proyectó que el primer lanzamiento de cohetes desde territorio dominicano se realizaría en mayo de 2028.

En materia ambiental, aseguró que el impacto será mínimo y que el proyecto contempla medidas para operar en armonía con el entorno.

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para diversificar la economía hacia sectores de innovación y tecnología, y destacó su potencial para impulsar el desarrollo de Pedernales.

No obstante, reconoció que aún existen interrogantes sobre el proyecto y señaló que con el tiempo se ofrecerán más detalles sobre su ejecución.