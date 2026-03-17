Invertirán US$200 millones en plan para ordenar territorio

La representante permanente del Banco Mundial en la República Dominicana, Carolina Rendón, durante la presentación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Presidencia presentó ayer un proyecto estratégico orientado a fortalecer la planificación territorial, ordenar el crecimiento del país y consolidar un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible en la República Dominicana.

La iniciativa, financiada por el Banco Mundial con 200 millones de dólares, impulsa una agenda de transformación estructural centrada en el ordenamiento del territorio, la gestión del riesgo y el uso de información estratégica como base para mejorar la calidad de la inversión pública, reducir vulnerabilidades y dar mayor previsibilidad al desarrollo.

Durante el acto de lanzamiento del proyecto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que esta iniciativa marca un cambio de enfoque en la gestión pública, al colocar la planificación territorial en el centro del modelo de desarrollo.

Paliza explicó que en las próximas semanas se presentará un Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo de Gobierno, como parte de las acciones para promover la estrategia.

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"Estamos preparados para que en las próximas semanas, en un Consejo de Gobierno que habrá de desarrollarse exclusivamente para este tema, poder aprobar el Plan Nacional de Ordenamiento, como así lo indica la ley, y presentar algunos planes de ordenamiento territorial que están listos", manifestó.

La iniciativa se articula con los avances institucionales alcanzados en los últimos años, entre ellos la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, y la Ley 345-22 de Regiones Únicas de Planificación, que establecen una base moderna para mejorar la coordinación territorial y orientar el desarrollo del país.

Intervenciones

El proyecto contempla intervenciones en planificación territorial, modernización de la información geoespacial, gestión del riesgo e infraestructura resiliente, lo cual permitirá fortalecer la capacidad del Estado para tomar decisiones informadas y reducir la exposición de la población.

En materia de infraestructura, se intervendrán 65 kilómetros de vías críticas bajo estándares resilientes, lo que beneficiará directamente a más de 300,000 personas e incorporará criterios técnicos que aseguren su funcionamiento ante eventos climáticos y mejoren la conectividad territorial.

Asimismo, se fortalecerán los instrumentos de planificación, lo cual permitirá orientar el crecimiento urbano y productivo bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y competitividad, con cobertura para más del 80 % de la población nacional.

Como parte de esta agenda, se integrará la gestión del riesgo en la planificación pública, mediante el desarrollo de información estratégica sobre amenazas, vulnerabilidad y exposición, aplicada a sectores clave como turismo, infraestructura, vivienda, agricultura, energía, agua y educación.

Un componente fundamental será la modernización de la información geoespacial del país mediante la ampliación de la red geodésica nacional y la generación de nueva cartografía con tecnología LiDAR, lo que permitirá mejorar la planificación, evitar ocupaciones en zonas de alto riesgo y elevar la calidad de las decisiones públicas y privadas.

Pérdidas en seis años La República Dominicana, como nación insular, se ve particularmente afectada por el paso de fenómenos naturales producto del cambio climático. De hecho, entre 2016 y 2022 se destinaron alrededor de 700 millones de dólares para intervenir obras afectadas por estos eventos. La anterior estadística fue ofrecida por la representante permanente del Banco Mundial en la República Dominicana, Carolina Rendón, quien durante la presentación explicó que el país tiene un riesgo constante de ser afectado por fenómenos meteorológicos adversos. Asimismo, indicó que en ese lapso se han tenido que reparar por esta causa, más de 1,000 construcciones en el país, entre puentes, carreteras y laderas.