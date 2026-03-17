Paliza afirma que proyecto de fusión educativa sigue en pie, pero puede fortalecerse

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, este 17 de marzo de 2026 en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó este martes que se mantiene el proyecto que busca fusionar el Ministerio de Educación con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sin embargo, existe "espacio" para fortalecer la iniciativa.

"El proyecto, la intención, permanece, aunque siempre hay espacio para conversar, discutir, verlo, reflexionar y encontrar ideas que puedan fortalecer la iniciativa", precisó.

El funcionario resaltó que el Gobierno dominicano mantiene la idea de fusionar estas instituciones "para poder tener una mirada mucho más integral de todo el ciclo de formación de individuos".

"La iniciativa permanece; lo que sí puede quizás encontrarse son algunas formas o complementos adicionales para hacerla más eficiente", reiteró Paliza.

Agregó, además, que la actual administración ha materializado esfuerzos para ampliar la cobertura escolar. "Nosotros hemos trabajado para que el inicio de la formación del individuo sea inclusive previo a lo que tradicionalmente había sido", dijo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas hoy en el Palacio Nacional, posterior a la presentación del Proyecto de Resiliencia y Respuesta a Emergencias que el Gobierno busca impulsar este año, con una inversión de 200 millones de dólares del Banco Mundial.

Propuesta de modificación

En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo depositó en el Senado el proyecto de ley para fusionar los dos ministerios encargados de la educación en el país. Desde el inicio, la propuesta fue duramente criticada por sectores vinculados al tema, especialmente por la redistribución del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina a esta cartera.

Diario Libre conoció de primera mano que el Gobierno planea realizar una reestructuración a la pieza para que posteriormente sea discutida.

Según el proyecto, el monto equivalente al 4 % de la economía que se destina exclusivamente al sistema escolar también asumiría la cartera de educación superior.

Desde que fue presentada, organizaciones como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y Acción Empresarial por la Educación (Educa) alertaron sobre riesgos para la calidad de la formación con una eventual fusión institucional.

Este martes, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, informó que en abril se depositaría nuevamente una reforma más amplia del proyecto, que no se limitará a la fusión entre los ministerios, sino que buscará transformar todo el sistema educativo dominicano

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