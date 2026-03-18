El Gobierno se plantea reformar totalmente el sistema educativo nacional

Una maestra imparte docencia en un centro educativo de Santo Domingo. La reforma educativa que trabaja el Gobierno incluirá cambios en el currículo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno planifica una reforma al sistema educativo del país, una que irá más allá de la inicialmente planteada en el proyecto de fusión de los ministerios de Educación (Minerd) con Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt).

El proyecto será presentado a mediados de abril, según indicó ayer Rafael Santos Badía, titular del Mescyt, y estará orientado a una reforma integral, la cual abarcará desde la primera infancia hasta la culminación de la formación académica.

En ese sentido, el proyecto de ley de fusión de las entidades educativas será suprimido. Aunque todavía no se ha retirado del Senado de la República, donde fue depositado en diciembre pasado, la iniciativa quedaría en el limbo, ya que la comisión a cargo no se ha reunido para estudiarlo.

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Santos Badía manifestó que esa pieza legislativa "ya pertenece al Congreso", pero que se trabaja en una nueva propuesta que abarcará cambios más estructurales. Adelantó que el nuevo proyecto será sometido al Congreso junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Administración Pública y agregó que el proceso incluirá primero una reforma legislativa y, posteriormente, una curricular.

Paliza: se fortalecerá

Al respecto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó sobre el proyecto que cursa en el Congreso que "la intención, permanece, aunque siempre hay espacio para conversar, discutir, verlo, reflexionar y encontrar ideas que puedan fortalecer la iniciativa".

El funcionario resaltó que el Gobierno mantiene la idea de fusionar estas instituciones "para tener una mirada mucho más integral de todo el ciclo de formación de individuos".

Agregó, además, que la actual administración ha materializado esfuerzos para ampliar la cobertura escolar. "Nosotros hemos trabajado para que el inicio de la formación del individuo sea inclusive previo a lo que tradicionalmente había sido", dijo.

Rectores apoyan

De su lado, los rectores de las Instituciones de Educación Superior (IES), respaldaron la propuesta de transformación curricular de la escuela y de todo el sistema educativo que impulsa el Gobierno a través de Mescyt. Durante la celebración de una sesión ordinaria, los rectores aprobaron un manifiesto unánime respaldando el diseño de un nuevo sistema educativo, "capaz de formar el capital humano" y de duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

Para cumplir con esa meta, los rectores apoyan que se organice un proceso de consulta, diálogo, reflexión y concertación, plural, participativo y técnicamente sustentado para construir consensos duraderos, legítimos y representativos sobre el futuro de la educación nacional.

Senadores apoyan alternativa Ante la inminente presentación de otra iniciativa de ley más consensuada, los legisladores oficialistas Alexis Victoria Yeb, Santiago Zorrilla y Rafael Barón Duluc apoyaron una "redimensión" del proyecto original para fusionar los ministerios. Los congresistas expresaron que unir las dos entidades encargadas de la formación en el país "sería perjudicial" para el sistema educativo. En especifico, el senador Victoria Yeb argumentó que mantener separados los ministerios permitiría una mejor gestión, mientras que para Barón Duluc la educación es un tema fundamental y que el sistema debe fortalecerse, al tiempo que advirtió que la educación superior "requiere especial atención en un contexto de transformación global".

Pedro Martín Sánchez De Arroyo Cano, San Juan. Periodista en Diario Libre. Apasionado con la programación web, el marketing digital y el SEO.

Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.