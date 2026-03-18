Los pagos del Estado a proveedores bajan de 45 a 26 días, en promedio

De izquierda a derecha: el presidente Luis Abinader junto al director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, durante el lanzamiento de la plataforma Infopago el 18 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gobierno informó este miércoles que los tiempos de pago a los proveedores del Estado se han reducido, al pasar de más de 45 días a un promedio de 26 días hábiles durante 2025.

Las autoridades aseguraron que, en lo que va de año, el promedio de pagos para las entidades que contratan con el Estado ha sido de aproximadamente 18 días, y que el 95 % se ha desembolsado dentro de los plazos vigentes.

Estos datos fueron presentados durante el lanzamiento de la plataforma Infopago este miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader resaltó que esta representa un cambio estructural en la relación entre el Gobierno y sus suplidores, al garantizar mayor rapidez, previsibilidad y transparencia en los pagos.

Infopago es un sistema que integra información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe), permitiendo una visión completa del ciclo de pago en cada proceso de contratación.

"Y los resultados ya hablan por sí solos. Hemos logrado reducir de manera sostenida los tiempos de pago del Estado, pasando de más de 45 días a apenas 26 días hábiles, y hoy avanzando hacia promedios cercanos a los 18 días. Además, más del 95% de los pagos se están realizando dentro de los plazos establecidos", expresó el mandatario.

Abinader subrayó que esta reducción impacta directamente en la economía, al inyectar liquidez, fortalecer las empresas y proteger el empleo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que históricamente enfrentaban incertidumbre sobre cuándo recibirían sus pagos.

Implementación de Infopago

En ese contexto, explicó que la implementación de Infopago busca consolidar estos avances al permitir a los proveedores conocer, en tiempo real, el estado de sus pagos y eliminar la opacidad y los retrasos que caracterizaban el sistema.

El presidente recordó que, durante años, miles de empresarios debían recurrir a gestiones presenciales, llamadas y seguimientos constantes para cobrar por servicios prestados al Estado, una situación que, aseguró, comienza a quedar atrás con esta transformación digital.

La herramienta, desarrollada por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), unifica la información del ciclo de pagos y comprobantes fiscales, permitiendo una trazabilidad completa desde el registro de la factura hasta el depósito final.

Beneficios de la plataforma

En la actividad, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, indicó que la reducción en los tiempos de pago es resultado de mejoras en los procesos administrativos y de la integración de los sistemas de compras públicas y de gestión financiera.

Pimentel agregó que Infopago permitirá consolidar estos avances al ofrecer a proveedores y ciudadanos acceso, en tiempo real, a la información sobre los pagos, fortaleciendo la transparencia y el control social.

"Buscamos, primero, fortalecer la confianza, porque cada cambio de Estado en el proceso de pago quedará registrado de manera inalterable. Segundo, empoderar a los proveedores, quienes a partir de ahora podrán consultar el Estado de los comprobantes fiscales y su tiempo estimado para sus pagos. Tercero, fomenta el control social y permite que cualquier ciudadano fiscalice el uso de los fondos públicos", expresó.

Asimismo, destacó que esta plataforma representa un respaldo clave para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 % del tejido empresarial del país, al facilitar el acceso a la información y reducir la necesidad de trámites presenciales.

Infopago surge como respuesta a la dispersión de datos que existía en el sistema de compras públicas, donde la información sobre adjudicación, facturación y pagos estaba fragmentada, lo que dificultaba su seguimiento.

Con su implementación, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo de gestión más ágil, transparente y eficiente, en el que los proveedores puedan tener mayor certeza sobre los plazos de pago y el uso de los recursos públicos.

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