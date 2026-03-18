Cancillería niega incorporación a la Corte IDH y el organismo dice que "no hay novedades"

El Ministerio de Relaciones Exteriores desmiente gestiones para adherirse a la Corte IDH, aclarando que la decisión involucra a otros poderes del Estado. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) aclaró a Diario Libre que no ha realizado gestiones para una eventual adhesión a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ni dispone de información sobre iniciativas en ese sentido tras denuncias del Instituto Duartiano de que existe un supuesto intento de someter a República Dominicana a ese organismo. Precisó, además, que cualquier decisión al respecto no corresponde exclusivamente a la Cancillería, sino que involucra a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Tribunal Constitucional (TC).

Este medio también realizó la misma consulta a representantes de la Corte en Costa Rica, quienes indicaron que "hasta el momento no hay novedades ni información oficial" sobre un eventual reintegro de la República Dominicana.

Versión del Mirex

En respuesta a una solicitud de información pública realizada por este medio, el Mirex explicó que sostuvo intercambios con órganos del sistema interamericano de la Organización de los Estados Americanos con el propósito exclusivo de exponer y defender la posición del Estado dominicano frente a señalamientos y cuestionamientos vinculados a decisiones del Tribunal Constitucional, en particular la sentencia TC/168/13, así como en relación con la política estatal en materia de nacionalidad y migración.

Asimismo, se refirió a comunicaciones recientes enviadas como respuesta a informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre dicha decisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/54721275006cc2649d34fk-cdf8059a.jpg Encuentro entre la embajadora de Costa Rica en República Dominicana, María Amelia Marranzini, y la jueza de la Corte IDH,Nancy Hernández López en 2025. (FUENTE EXTERNA)

El Ministerio indicó, además, que los intercambios realizados en 2024 con la Corte, en el marco del procedimiento de supervisión del cumplimiento de una sentencia de 2005, tuvieron como único propósito declarar la convencionalidad del régimen constitucional de nacionalidad establecido en la Constitución de 2020.

Según el Mirex, estas gestiones buscan "esclarecer interpretaciones erróneas sobre el marco legal dominicano derivadas de esta decisión y propiciar el reconocimiento de la extinción de antiguas obligaciones internacionales que el Estado considera superadas por la normativa vigente".

Contexto del debate En los últimos meses, diversas denuncias provenientes de sectores políticos, académicos y sociales reavivaron el debate público sobre la posibilidad de que la Cancillería impulse una iniciativa para reintegrar al país a la jurisdicción de la Corte IDH, tras las diferencias surgidas a raíz de un fallo de ese organismo que exigía la revocación de la sentencia 168-13 sobre los criterios de nacionalidad para los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular.De forma paralela, en redes sociales circuló el rumor de un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, lo que alimentó especulaciones sobre posibles gestiones institucionales en curso.

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