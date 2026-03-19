La guerra en Medio Oriente obliga al Gobierno a recalcular las medidas económicas

El presidente Luis Abinader (al centro) encabezó el Consejo de Gobierno en el que se adoptaron medidas para enfretar las consecuencias de la guerra en Medio Oriente. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Debido a los efectos de la guerra en el Golfo Pérsico en los precios del petróleo, el Gobierno ha identificado una partida adicional de RD$10,000 millones para, de ser necesario, reasignarlos y ampliar el subsidio a los combustibles que en el Presupuesto Nacional actual contempla una suma de alrededor de RD$12,000 millones.

La decisión forma parte de una serie de medidas que anunció ayer el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

El funcionario explicó que el monto actual del subsidio fue calculado sobre la base de un precio del petróleo WTI de US$65 pero que este ha experimentado un aumento significativo, al pasar de menos de 60 dólares al cierre del año pasado a niveles entre 95 y 100 dólares en la actualidad, lo que representa un incremento de entre 65 % y 70 % en lo que va de año.

Calificó de grave la situación del mercado petrolero internacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, y advirtió que se trata de una crisis con impacto directo sobre la economía dominicana.

"Estamos ante una crisis que no controlamos, pero que encuentra al país en una posición fiscal y macroeconómica fuerte y resiliente", afirmó el funcionario al término del segundo Conejo de Gobierno en lo que va de este 2026, encabezado por el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña.

Díaz indicó que, ante la situación actual, el Gobierno ha definido tres objetivos fundamentales: preservar la estabilidad macroeconómica, garantizar la sostenibilidad fiscal y proteger la estabilidad social, con énfasis en los sectores más vulnerables mediante el fortalecimiento de los programas sociales.

Alza combustibles

"Los aumentos de precios que hubo en los combustibles esta semana, de cinco pesos, representan apenas entre 1.7 % y un 2 % del aumento del precio final al consumidor. Y hay que tomar en cuenta que, como es un subsidio generalizado, el 20 % más rico de la población va a pagar 50 % de este aumento. O sea que estamos tratando de proteger a los grupos más vulnerables", destacó.

Asimismo, resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a 16,000 millones de dólares, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, indicó que los depósitos del sector público superan los 300,000 millones de pesos entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente en 4,000 millones de pesos por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

El ministro también aseguró que las medidas se ejecutarán sin afectar la inversión pública. Por el contrario, indicó que el Gobierno buscará incrementarla como parte de una política contracíclica orientada a sostener el crecimiento económico.

El ministro concluyó señalando que, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis, las autoridades cuentan con la experiencia, la liquidez y las herramientas necesarias para enfrentar el escenario actual.

Subsidio a fertilizante Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los insumos de fertilizantes, para mitigar el impacto del alza internacional -que ha alcanzado hasta un 40 %- y evitar que esto se traduzca en aumentos en los precios de los alimentos. Para esta iniciativa se han destinado aproximadamente 1,000 millones de pesos, con cobertura prevista para los próximos tres meses.

Otros temas abordados

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante la reunión, en términos generales de avances, se destacó el proceso en la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en área STEM, alineado a las necesidades del mercado.

En turismo, informó que "se avanza una norma para el manejo del sargazo, que es una crisis regional conocida, y en la adecuación de la formación técnico-profesional del sector".

Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.

De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional.

En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.