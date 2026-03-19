Durante el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración de la Batalla del 19 de Marzo, el Gobierno presentó por primera vez el vehículo militar blindado Furia VBD-3.

La serie Furia (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada) es una línea de vehículos blindados que se ensambla en la Industria Militar Dominicana de San Cristóbal y, hasta el momento, solo había presentado su primer modelo, el VBD-1 (Vehículo Blindado Dominicano).

En esta celebración, las calles de Azua recibieron a los Furia y con ello a la primera unida confirmada en el país, del modelo VBD-3.

Capacidad para el vehículo

De acuerdo con informaciones ofrecidas previamente por las autoridades, este vehículo tiene capacidad para 22 soldados y fue asignado a la unidad antiterrorista del Ministerio de Defensa.

El VBD-3 se distingue de sus pares, los VBD-2 y VBD-1, por su gran tamaño, ya que puede albergar a más del doble de agentes que los demás.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-12053-pm-b5aaaaaf.jpeg Militares custodian el vehículo antiterrorismo Furia VBD-3 mientras los ciudadanos observan durante su primera presentación en el desfile cívico-militar del 19 de Marzo en Azua. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-12052-pm-80baa6fe.jpeg Así es el vehículo blindado Furia VBD-3. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO ) ‹ >

El VBD-1, primer vehículo militar blindado ensamblado en la República Dominicana, con capacidad para 11 soldados, fue presentado al país el pasado 15 de enero.

Más adelante, el 17 de febrero, el presidente Luis Abinader entregó a las Fuerzas Armadas equipamiento militar y vehículos que incluían tres unidades adicionales del VBD-1.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el VBD-2, que es el más compacto de la línea, con capacidad para 9 soldados, y se prevé que este año se concluyan 20 unidades.