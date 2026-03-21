Autoridades entregan puente Batey Ginebra en Gaspar Hernández

La obra fortalece el transporte de cacao, coco, plátano y yuca en la zona, informaron las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La Presidencia de la República entregó este sábado el puente Batey Ginebra, una obra ejecutada a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el río Veragua, en el municipio de Gaspar Hernández, con la que se da respuesta a una demanda de más de cuatro décadas de esa comunidad.

El acto de inauguración estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quienes realizaron el corte de cinta que dejó en funcionamiento la estructura vial.

Durante la actividad, la vicepresidenta destacó la importancia de la obra para las comunidades de la zona, caracterizadas por su vocación agrícola.

Señaló que el puente representa un avance significativo para Veragua y las localidades que dependen de esta vía para su vida diaria, al tiempo que subrayó que se trata de una infraestructura esperada por muchos años.

El puente

De su lado, el ministro Eduardo Estrella explicó que el puente cuenta con una longitud de 60 metros, una altura de 8 metros y un ancho de 10.70 metros, además de aceras en ambos lados y un muro de gaviones.

Indicó que la obra beneficiará a miles de personas al fortalecer la conectividad entre comunidades dedicadas a la agricultura, la ganadería y el comercio, incluyendo la producción de cacao, coco, plátano y yuca.

El funcionario también resaltó que la nueva infraestructura soluciona las dificultades de acceso que enfrentaban los residentes cuando el río crecía, situación que en el pasado dejaba incomunicadas a las comunidades, incluso limitando la llegada de ayuda y suministros.

En el acto también participaron autoridades y representantes de organismos internacionales.

La gobernadora provincial, Patricia Muñoz, expresó el agradecimiento de los comunitarios por la entrega de la obra, mientras que el embajador de la Unión Europea y la representante del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destacaron la cooperación de ambas instituciones en la ejecución del proyecto.

La construcción del puente estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPRE), con fondos provenientes del Banco Europeo de Inversiones.

Una obra clave

La obra es considerada clave para el desarrollo del distrito municipal de Veragua, ya que conecta comunidades rurales con el centro urbano de Gaspar Hernández, facilita el transporte agrícola y mejora la movilidad de más de 17, 000 habitantes.

Con esta infraestructura se pone fin a los problemas de comunicación causados por las inundaciones del río Veragua, que anteriormente interrumpían el tránsito de vehículos y peatones debido a la vulnerabilidad de la antigua estructura tipo alcantarilla.

El nuevo puente beneficia de manera directa a las comunidades de Batey Ginebra, Boca de Yásica, Las Marías, Las Catalinas, Villa Progreso, Caño Dulce, El Semillero, La Piña y Rincón Veragua.

La obra incluye una estructura de hormigón armado con vigas postensadas, fundaciones profundas, rampas de acceso protegidas, iluminación LED, barandas metálicas, muros laterales y más de mil metros de asfaltado con señalización vertical y horizontal. Además, se informó que los trabajos de asfaltado continuarán en las calles de la comunidad.