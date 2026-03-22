Abinader advierte de alzas en alimentos y pasajes por impacto de la guerra en Irán

El presidente Luis Abinader durante su alocución este domingo 22 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader advirtió la tarde de este domingo que la situación internacional provocada por la guerra en Irán tendrá efectos en la economía dominicana, incluyendo aumentos en los precios de alimentos y en los costos del transporte.

"Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos", acotó durante una alocución que dirigió a la nación.

El nuevo conflicto en Irán comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el pasado 28 de febrero 2026. Estas acciones incluyeron bombardeos dirigidos a instalaciones estratégicas, los cuales han sido respondidos por Irán, así como el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del combustible mundial.

Medidas del Gobierno para mitigar el impacto

Durante sus declaraciones, el mandatario explicó que el Gobierno está haciendo esfuerzos para mitigar el impacto.

"Aun así, los combustibles continuarán siendo subsidiados por montos que en algunos casos superan los 100 pesos por galón, y hemos decidido mantener sin variación el precio del GLP, por su impacto directo en los hogares más vulnerables", expresó.

Sin embargo, el jefe de Estado fue enfático en que el país deberá enfrentar parte de las consecuencias. "Debemos ser claros: será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, pero sí inevitables", indicó.

En ese sentido, señaló que habrá presiones en distintos sectores clave de la economía.

"Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos", precisó.

El presidente atribuyó estas posibles alzas a un "choque externo de gran magnitud", derivado del conflicto en Medio Oriente, que ha impactado los mercados energéticos internacionales.

Finalmente, aseguró que el Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo para proteger a la población, aunque insistió en la necesidad de una responsabilidad compartida ante el escenario económico global.