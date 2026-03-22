El presidente de la República advirtió que la guerra en Irán está generando un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos, lo que tendrá repercusiones directas en la economía nacional, al tiempo que anunció medidas para mitigar su impacto sin comprometer la estabilidad fiscal.

En un mensaje dirigido al país, Luis Abinader explicó que la crisis internacional ha provocado tensiones en los mercados energéticos debido a la interrupción parcial del suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y gas natural que se consume a nivel global. Esta situación ha derivado en un incremento sostenido de los precios del crudo y sus derivados.

El mandatario precisó que la República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que no tiene control sobre los precios internacionales. En consecuencia, el alza del petróleo impacta de forma directa en los costos del transporte, la generación eléctrica y otras actividades económicas clave.

Como respuesta, el Gobierno ha activado un sistema de monitoreo diario de los mercados internacionales para anticipar efectos en la economía local y tomar decisiones oportunas. En ese contexto, se definieron tres líneas de acción: preservar la estabilidad macroeconómica, contener el aumento de los precios de los alimentos y sostener la inversión pública.

Programas sociales

En materia social, el presidente Abinader informó que se han identificado cerca de 10,000 millones de pesos dentro del presupuesto vigente para reforzar los programas dirigidos a los sectores más vulnerables, sin necesidad de incrementar el gasto público total.

Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los fertilizantes por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de estos insumos en el mercado internacional se traduzca en mayores precios de los alimentos en el país.

En paralelo, el Gobierno mantendrá la inversión pública como herramienta para sostener el crecimiento económico, pese al contexto internacional adverso.

Subsidio a los combustibles

No obstante, Abinader reconoció que el incremento del precio del petróleo representa un desafío para las finanzas públicas. El presupuesto nacional de 2026 fue elaborado con una estimación de 65 dólares por barril, mientras que el precio actual se aproxima a los 100 dólares, lo que implica una presión adicional sobre el gasto estatal.

En ese sentido, el presidente detalló que durante 2025 el Estado destinó 11,500 millones de pesos en subsidios a los combustibles y más de 105,000 millones de pesos al sector eléctrico. En lo que va de 2026, el subsidio a los combustibles ya alcanza los 4,000 millones de pesos.

Ante este escenario, el Gobierno ha iniciado ajustes graduales en los precios de algunos combustibles, con incrementos que oscilan entre 5.2 % y 6.7 %. Estas medidas buscan reducir el costo fiscal de los subsidios en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año.

"Pero debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes: ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables" Luis Abinader Presidente de la República “

A pesar de los aumentos, las autoridades indicaron que los combustibles continuarán subsidiados, en algunos casos por encima de los 100 pesos por galón.

Mantendrá congelado el precio del gas

Además, se decidió mantener sin variación el precio del gas licuado de petróleo (GLP), debido a su impacto directo en los hogares de menores ingresos.

Presiones en la tarifa eléctrica

Abinader también advirtió que el país enfrentará presiones en las tarifas eléctricas, los costos de transporte y los precios de algunos alimentos, como consecuencia del alza internacional de los insumos. No obstante, reiteró que se trata de un choque externo y no de una crisis originada en la economía nacional.

"Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud", puntualizó.

"El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida" Luis Abinader presidente de la República “

En el plano macroeconómico, el presidente destacó que el país mantiene una posición sólida, con reservas internacionales superiores a los 16,000 millones de dólares, acceso a financiamiento externo y un desempeño económico estable.

Igualmente, señaló que la diversificación de la matriz energética y la mayor participación de fuentes renovables, junto con contratos previamente establecidos para el suministro de carbón y gas natural, permitirán reducir el impacto de la crisis en el sector eléctrico.

Llama a la colaboración de la población

Finalmente, Abinader llamó a la colaboración de los distintos sectores para enfrentar la coyuntura, promoviendo medidas como el uso eficiente del combustible y la adopción de esquemas de trabajo remoto en las empresas.

Indicó que continuarán evaluando la evolución del conflicto internacional y sus efectos económicos, con el objetivo de aplicar medidas adicionales en caso de ser necesario.