El presidente Abinader entrega 2,315 títulos de propiedad en San Pedro de Macorís

El presidente Luis Abinader durante la entreha de certificados de títulos de propiedad en San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader entregó este domingo 2,315 certificados de títulos de propiedad en San Pedro de Macorís, en beneficio directo de unas 10,000 personas de distintos sectores de la provincia.

Conforme a una nota de prensa de la Presidencia, la entrega impacta a residentes de El Patio, Batey Central, Cacara Jíbara, Colina I y II, 24 de Abril, Villa Centro, Batey Centro e Ingenio Santa Fe, cuyos comunitarios tenían años de espera y ahora obtuvieron seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el acto, el mandatario destacó que la iniciativa reconoce el derecho de propiedad de las familias beneficiadas y contribuye a mejorar su calidad de vida, al tiempo que impulsa el desarrollo económico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/whatsapp-image-2026-03-22-at-62308-pm-1-5a891681.jpeg El presidente Luis Abinader durante la entrega de certificados de títulos de propiedad en San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

Abinader informó que el Gobierno continúa trabajando para completar el proceso de titulación, que contempla un total de 4,366 familias, incluyendo unos 6,000 terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar.

Asimismo, señaló que da seguimiento a otras necesidades de la provincia, entre ellas los trabajos en el Hospital Antonio Musa, para los cuales dijo haber conversado con el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón.

El jefe de Estado también instruyó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, a concluir el asfaltado en la provincia y a licitar la reparación del complejo deportivo Tomás José Binet Mieses.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/whatsapp-image-2026-03-22-at-62308-pm-2-abe92fba.jpeg Director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña. (FUENTE EXTERNA)

Avance para las familias

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña, indicó que la entrega representa un avance significativo para las familias beneficiadas.

Explicó que los trabajos, realizados junto a la Dirección General de Bienes Nacionales, abarcaron una extensión de más de un millón de metros cuadrados, permitiendo la entrega gratuita de los títulos y un ahorro estimado en 349.28 millones de pesos.

Agregó que desde 2020 se han entregado 24,807 certificados de títulos en la provincia, y anunció, además, la distribución de 500 documentos pendientes correspondientes a proyectos anteriores.

En la actividad participaron autoridades locales y nacionales, entre ellas el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; la gobernadora Yovanis Baltazar; la senadora Aracelis Villanueva y el alcalde Raymundo Ortiz Díaz.