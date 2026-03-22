Abinader: la República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume

El presidente Luis Abinader explicó este domingo que la guerra que se desarrolla en Irán trae consigo repercusiones en los precios internacionales, especialmente en el petróleo y los combustibles.

A través de un discurso televisado a la nación, recordó que "la República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume. No fijamos esos precios, los recibimos. Y cuando esos precios suben, su impacto se traslada inevitablemente a nuestra economía", aseveró ante la subida esta semana de 10 pesos a la gasolina y el gasoil.

Resaltó que es a través del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, que transita cerca del 20 % del petróleo y Gas Natural que consume el mundo y que debido a la guerra el flujo se ha visto severamente afectado.

Subsidios

En ese sentido, dijo que el Estado ha venido amortiguando el impacto de estos aumentos mediante subsidios a los combustibles.

"Aun así, los combustibles continuarán siendo subsidiados por montos que, en algunos casos, superan los 100 pesos por galón, y hemos decidido mantener sin variación el precio del GLP, por su impacto directo en los hogares más vulnerables", afirmó.

Recordó que en el año 2025 subsidiaron por un monto de 11,500 millones de pesos al combustible y a la electricidad con otros 105 mil millones y que en lo que va de 2026 el subsidio al combustible asciende ya a unos 4,000 millones de pesos.

Subrayó que el presupuesto para el año 2026 se realizó con un petróleo a 65 dólares por barril y que el aumento a casi 100 dólares tiene un costo fiscal creciente que, de mantenerse sin ajustes, comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En ese contexto, indicó que los ajustes graduales en los precios de los combustibles responden a una medida necesaria y responsable frente a un escenario internacional adverso.

"La corrección parcial en las gasolinas y el gasoil —de entre 5.2% y 6.7%— permitirá reducir el subsidio en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año", dijo.