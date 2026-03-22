Abinader advierte que la guerra en Irán provocará presiones en la tarifa eléctrica

La tarifa eléctrica recibe subsidio en el país. ( DL/ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la subida de los combustibles traerá al país presiones en las tarifas eléctricas, pero que hoy el país cuenta con mejores condiciones para paliar estas consecuencias que trae consigo la guerra en Irán.

"Habrá presiones en las tarifas eléctricas", advirtió el jefe de Estado en una alocución que dirigió a la nación.

"En el sector eléctrico, históricamente vulnerable a estos choques, hoy contamos con mejores condiciones. La diversificación de la matriz energética, el mayor peso de las renovables y decisiones estratégicas como la fijación del precio del carbón en Punta Catalina y contratos de gas natural ya asegurados por un año, permitirán amortiguar significativamente el impacto", expresó durante un discurso televisado a la nación.

Dijo que el Gobierno subsidia los combustibles y la electricidad para evitar un alza mayor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/whatsapp-image-2026-03-22-at-40236-pm-67ca4774.jpeg El presidente Luis Abinader durante su discurso. (FUENTE EXTERNA)

Monto del subsidio

"En el año 2025 subsidiamos por un monto de 11,500 millones de pesos al combustible y a la electricidad con otros 105 mil millones. Y en lo que va de 2026 el subsidio al combustible asciende ya a unos 4,000 millones de pesos", acotó.

Sin embargo, puntualizó que aunque el Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, también se requiere una responsabilidad compartida.

"Las empresas pueden adoptar esquemas de trabajo remoto, los ciudadanos pueden optimizar el uso de combustible, y como sociedad debemos actuar con conciencia y eficiencia", expresó.

El jefe de Estado subrayó que su Gobierno ya ha demostrado que sabe enfrentar las crisis sin perder el rumbo.

"Lo hicimos en el pasado reciente y lo volveremos a hacer ahora, con planificación, con firmeza y poniendo siempre en el centro a nuestra gente", aseveró.

Y subrayó que momentos como estos "nos recuerda la necesidad de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, de acelerar la transición hacia energías renovables y de seguir construyendo una economía más resiliente, diversificada y fuerte".