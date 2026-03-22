Abinader dirigirá un mensaje a la nación la tarde de este domingo

El presidente de la República, Luis Abinader, dirigirá un mensaje al país este domingo a las 4:00 de la tarde, a través de una cadena nacional de radio y televisión, informó la Presidencia de la República.

El mensaje del presidente se dará en un contexto marcado por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Medio Oriente y su impacto directo en los precios de los combustibles. La alocución del jefe de Estado será transmitida también por las plataformas digitales oficiales de la Presidencia.

"Durante su intervención, el mandatario abordará temas de alto interés nacional, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación directa con el pueblo dominicano", dijo la Presidencia.

Crisis del mercado petrolero

El mensaje se producirá pocos días después de que el Gobierno calificara como "grave" la crisis del mercado petrolero global provocada por el conflicto en el Golfo Pérsico, advirtiendo que se trata de una situación que el país no controla y que tiene impacto directo en la economía local.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades han contemplado ampliar el subsidio a los combustibles con una partida adicional de hasta 10,000 millones de pesos, que se sumarían a los aproximadamente 12,000 millones de pesos ya previstos en el Presupuesto, con el objetivo de amortiguar el impacto en los precios internos.

Aumento de precios de combustibles

Pese a estos esfuerzos, en las últimas semanas se han registrado aumentos en los precios de las gasolinas y el gasoil, en medio de la volatilidad internacional, lo que ha generado preocupación en sectores económicos y presiones sobre el costo de vida, incluyendo posibles alzas en el transporte.

En la presente semana el galón de la gasolina premium se vende a 305.10 pesos y el de la regular a 287.50 pesos. Ambos registran un alza de 10 pesos respecto a su precio de la semana pasada.

Es la primera vez en la historia del país que la gasolina premium sobrepasa los 300 pesos por galón.