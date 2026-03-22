Un despachador echa gas licuado de petróleo en un cilindro. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader anunció este domingo que el Gobierno mantendrá sin variación el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), ante la subida del petróleo por la guerra en Irán.

A través de un discurso televisado a la nación, dijo que el Estado ha venido amortiguando el impacto de estos aumentos mediante subsidios a los combustibles, al tiempo que recordó que el país importa la totalidad de los derivados del petróleo que consume.

"Los combustibles continuarán siendo subsidiados por montos que en algunos casos superan los cien pesos por galón", afirmó.

RELACIONADAS

Recordó que en el año 2025 subsidiaron por un monto de 11,500 millones de pesos al combustible y que en lo que va de 2026 el subsidio al combustible asciende ya a unos 4,000 millones de pesos.

Dijo que el presupuesto para el año 2026 se realizó con un petróleo a 65 dólares por barril, por lo que el precio actual de casi 100 dólares tiene un costo fiscal creciente que, de mantenerse sin ajustes, comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En ese contexto, indicó que los ajustes graduales en los precios de los combustibles responden a una medida necesaria y responsable frente a un escenario internacional adverso. Aseguró que se trata de decisiones orientadas a mitigar el impacto externo sin desestabilizar la economía interna.

Asimismo, detalló que la corrección parcial aplicada a las gasolinas y al gasoil, que oscila entre un 5.2 % y un 6.7 %, permitirá disminuir el gasto en subsidios en al menos 12,000 millones de pesos durante el resto del año, aliviando así la carga sobre el presupuesto nacional.

Habrá que asumir sacrificios

Abinader también fue claro a la población. Dijo que ante la situación actual, habrá que asumir sacrificios.

"Pero debemos ser claros y quiero ser honesto con ustedes: ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables", subrayó.

Reconoció que habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos.

"El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida", expresó el mandatario.