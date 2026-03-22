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Luis Abinader
Luis Abinader

VIDEO | El presidente Luis Abinader dirige mensaje a la nación

El presidente hablará al país en medio de la crisis del mercado petrolero global

    El presidente de la República, Luis Abinader, dirige un mensaje al país este domingo, a través de una cadena nacional de radio y televisión.

    El mensaje del presidente se dará en un contexto marcado por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Medio Oriente y su impacto directo en los precios de los combustibles. La alocución del jefe de Estado será transmitida también por las plataformas digitales oficiales de la Presidencia.

    El mensaje del presidente se dará en un contexto marcado por la incertidumbre internacional derivada de la guerra en Medio Oriente y su impacto directo en los precios de los combustibles. La alocución del jefe de Estado será transmitida también por las plataformas digitales oficiales de la Presidencia.

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