Presidente Abinader viajará este lunes a París por tres días

El presidente Luis Abinader viajará este lunes a París, Francia, donde agotará una agenda oficial de tres días centrada en el fortalecimiento de la transparencia, la cooperación internacional y las relaciones comerciales entre ambos países.

Durante su estadía, el mandatario sostendrá una reunión bilateral con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien abordará temas de interés común, incluyendo el impulso de nuevas oportunidades de inversión y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, refirió la Presidencia en un despacho de prensa.

Ese encuentro está pautado para el martes a las 4:00 de la tarde.

Participación en foros internacionales y promoción de inversiones

Como parte de su agenda, Abinader participará en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde tendrá una intervención en la ceremonia inaugural y encabezará la firma de un memorando de entendimiento en materia de transparencia y buena gobernanza.

El jefe de Estado también sostendrá reuniones con empresarios e inversionistas franceses, con el objetivo de promover a la República Dominicana como destino atractivo para la inversión extranjera, especialmente en sectores como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

Asimismo, se reunirá con el director ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, Aidan Eyakuze, y con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, con quienes tratará temas vinculados al fortalecimiento institucional y las políticas de desarrollo.

En el marco de su visita, el mandatario también participará en una sesión especial del Centro de Desarrollo de la OCDE, donde presentará las prioridades del país dentro de la estrategia nacional de desarrollo hacia 2036. Este encuentro será el martes.

Como parte de su agenda, Abinader sostendrá encuentros con la comunidad dominicana residente en Francia, con el objetivo de conocer sus inquietudes y fortalecer los vínculos con la diáspora.

El presidente tiene previsto regresar al país el miércoles 25, tras completar su agenda oficial en territorio francés.

En su segundo día de actividades en París, el presidente Abinader sostendrá el miércoles un desayuno con representantes de empresas francesas en busca de fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países y presentar las oportunidades de inversión en sectores clave como infraestructuras, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.Más tarde encabezará un encuentro con dominicanos organizados en diversos sectores en la nación europea.