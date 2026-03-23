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Abinader llega a París para reunirse con Macron y participar en Foro Global Anticorrupción

El regreso del mandatario está programado para el miércoles en la tarde

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    Abinader llega a París para reunirse con Macron y participar en Foro Global Anticorrupción
    El presidente Luis Abinader arribó a París, Francia, este lunes, junto a su hija Esther Abinader, y una comitiva gubernamental. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader llegó la noche de este lunes a París para agotar una agenda oficial que incluye reuniones con autoridades, participación en foros internacionales y encuentros con el sector empresarial.

    Durante su estadía, el mandatario sostendrá un nuevo encuentro con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

    En la sede del organismo, Abinader también encabezará la firma de un memorando de entendimiento entre la República Dominicana y la OCDE. Además, fue invitado por el secretario general Mathias Cormann a participar en el 18.º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, previsto para el 2 de junio de 2026.

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    • El Foro Global Anticorrupción, que inicia este martes, busca promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional entre los países participantes.

    El jefe de Estado viajó acompañado de los ministros de la Presidencia, Relaciones Públicas y de Educación, José Ignacio Paliza, Roberto Álvarez y Luis Miguel De Camps, respectivamente; así como de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. También integran la comitiva su hija Esther Abinader, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias, y sus asistentes Eilyn Beltrán y Noelia Shephard.

    Como parte de su agenda, Abinader sostendrá reuniones con líderes empresariales para promover inversiones y cooperación económica. Asimismo, se reunirá con Aidan Eyakuze y encabezará un almuerzo de trabajo con Cormann.

    La jornada incluirá, además, un encuentro con la comunidad dominicana residente en Francia, tras su reunión con Macron.

    Para el miércoles 25, el presidente tiene previsto encabezar un desayuno con empresarios franceses, enfocado en fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversiones hacia sectores estratégicos del país como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

    El regreso del mandatario está programado para la tarde de ese mismo día.

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