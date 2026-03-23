Abinader anuncia ajustes fiscales y subsidios focalizados por efectos de la guerra

El presidente Luis Abinader durante su alocución ayer al país. ( CAPTURA DE VÍDEO )

El presidente de la República advirtió que la guerra en Irán está generando un aumento significativo en los precios internacionales del petróleo, combustibles y algunos alimentos, lo que tendrá repercusiones directas en la economía nacional, al tiempo que anunció medidas para mitigar su impacto sin comprometer la estabilidad fiscal.

En un mensaje dirigido al país ayer, Luis Abinader explicó que la crisis internacional ha provocado tensiones en los mercados energéticos, debido a la interrupción parcial del suministro a través del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y gas natural que se consume a nivel global. Esa situación ha derivado en un incremento sostenido de los precios del crudo y sus derivados.

El mandatario precisó que el país importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que no tiene control sobre los precios internacionales. En consecuencia, el alza del petróleo impacta de forma directa en los costos del transporte, generación eléctrica y otras actividades económicas clave.

Como respuesta, dijo que el Gobierno ha activado un sistema de monitoreo diario de los mercados internacionales para anticipar efectos en la economía local y tomar decisiones oportunas. Se definieron tres líneas de acción: preservar la estabilidad macroeconómica, contener el aumento de los precios de los alimentos y sostener la inversión pública.

Programas sociales

El presidente Abinader informó que se han identificado cerca de 10,000 millones de pesos dentro del presupuesto vigente, para reforzar los programas dirigidos a los sectores más vulnerables, sin necesidad de incrementar el gasto público.

Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de RD$1,000 millones de pesos, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de esos insumos en el mercado internacional se traduzca en mayores precios de los alimentos en el país.

En paralelo, el Gobierno mantendrá la inversión pública como herramienta para sostener el crecimiento económico, pese al contexto internacional adverso. No obstante, Abinader reconoció que el incremento del precio del petróleo representa un desafío para las finanzas públicas.

El presupuesto nacional de 2026 fue elaborado con una estimación de 65 dólares por barril, mientras que el precio actual se aproxima a los 100 dólares, lo que implica una presión adicional sobre el gasto estatal.

El presidente detalló que durante 2025 el Estado destinó 11,500 millones de pesos en subsidios a los combustibles y más de 105,000 millones de pesos al sector eléctrico. En lo que va de 2026, el subsidio a los combustibles ya alcanza los 4,000 millones de pesos.

Combustibles

Ante ese escenario, el Gobierno inició ajustes graduales en los precios de algunos combustibles, con incrementos que oscilan entre 5.2 % y 6.7 %. Las medidas buscan reducir el costo fiscal de los subsidios en al menos 12,000 millones de pesos en lo que resta del año. Indicó que los combustibles continuarán subsidiados, en algunos casos, por encima de los 100 pesos por galón. Se decidió mantener sin variación el precio del gas licuado de petróleo (GLP), debido al impacto directo en los hogares de menores ingresos.

"Por eso, los ajustes graduales que hemos implementado en los precios de los combustibles son una respuesta responsable ante una realidad externa exigente", indicó.

Electricidad, transporte y alimentos

Abinader también advirtió que el país enfrentará presiones en las tarifas eléctricas, costos de transporte y precios de algunos alimentos, como consecuencia del alza internacional de los insumos. No obstante, reiteró que se trata de un choque externo y no de una crisis originada en la economía nacional.

"El Gobierno asumirá la mayor parte del esfuerzo, pero también se requiere una responsabilidad compartida" Luis Abinader presidente de la República “

Posición sólida por reservas

En el plano macroeconómico, el presidente destacó que el país mantiene una posición sólida, con reservas internacionales superiores a los 16,000 millones de dólares, acceso a financiamiento externo y un desempeño económico estable.

Igualmente, señaló que la diversificación de la matriz energética y la mayor participación de fuentes renovables, junto con contratos previamente establecidos para el suministro de carbón y gas natural, permitirán reducir el impacto de la crisis en el sector eléctrico.

Colaboración

Finalmente, llamó a la colaboración de los distintos sectores para enfrentar la coyuntura, promoviendo medidas como el uso eficiente del combustible y la adopción de esquemas de trabajo remoto en las empresas.

Indicó que continuarán evaluando la evolución del conflicto internacional y sus efectos económicos, con el objetivo de aplicar medidas adicionales en caso de ser necesario.

Reacciones al discurso

El presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, aseguró que el país no necesita explicaciones ni advertencias, sino soluciones claras frente al impacto en la economía del alza internacional del petróleo.

Manifestó que "la crisis del petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como lo hicimos en el 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba en 147 dólares".

La crisis del petróleo no es nueva. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como lo hicimos en el año 2008, cuando el precio del barril de crudo se cotizaba en 147 dólares. — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) March 23, 2026

El secretario de Asuntos Jurídicos del PLD,

, cuestionó si el Gobierno también está haciendo un sacrificio.

Dijo que no hay coherencia en pedirle a la gente que ajuste, mientras se mantienen gastos discrecionales elevados en propaganda y en otras superficialidades.

Luis Abinader viaja hoy a Francia El presidente Luis Abinader viaja hoy a París, para desarrollar una agenda oficial de dos días, que incluye una reunión con su homólogo Emmanuel Macron. La Presidencia informó que su visita está centrada en ampliar los vínculos de cooperación y comerciales con Francia y en el fortalecimiento de la integridad, transparencia y buena gobernanza. También se alinea con la consolidación de las relaciones bilaterales que por años han mantenido la República Dominicana y Francia para promover la prosperidad y el bienestar de ambos territorios. Mañana, Abinader acudirá a la OCDE, donde participará en la inauguración del Foro Global Anticorrupción e Integridad y en la firma de un Memorando de Entendimiento. Además, se reunirá con representantes de empresas francesas, en busca de fortalecer los vínculos comerciales.