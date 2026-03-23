Raquel Arbaje viaja hoy a Washington para participar en cumbre sobre el futuro digital de la niñez

La primera dama de la República, Raquel Arbaje, informó la tarde de este lunes que viajará hoy a Washington D.C., Estados Unidos, para participar en la Cumbre Global “Fomentando el Futuro Juntos”.

El evento es una iniciativa encabezada por la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, y reunirá por primera vez a representantes de 45 naciones y 28 de las principales empresas tecnológicas del mundo, entre ellas OpenAI, Google, Microsoft y Meta. Se desarrollará el martes y miércoles de esta semana.

Hoy parto hacia Washington D.C. representando a la República Dominicana en la Cumbre Global Fomentando el Futuro Junrtos, convocada por la primera dama de los Estados Unidos Melania Trump. Una conversación que nos importa: el futuro digital de nuestros niños y niñas. ?? — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) March 23, 2026

“Una conversación que nos importa: el futuro digital de nuestros niños y niñas”, expresó Arbaje al referirse al encuentro, que se desarrollará durante dos días en la capital estadounidense.

Indicó que el objetivo central de la cumbre es garantizar que cada niño y niña pueda crecer, aprender y prosperar en la era digital, con acceso a tecnología educativa de calidad y con protección frente a los riesgos del entorno en línea.

RD muestra avance en el tema

La primera dama destacó que la República Dominicana participará con avances concretos en esta área, como los programas de robótica educativa, la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas y la Agenda Digital 2030.

Asimismo, reafirmó que el país apuesta a que la tecnología, bien utilizada, sea una herramienta clave para transformar vidas.

Mañana y pasado estaré en Washington D.C. participando en la Cumbre Global Fomentando el Futuro Juntos, una iniciativa liderada por la primera dama Melania Trump que reúne, por primera vez, a representantes de 45 naciones y 28 de las empresas tecnológicas más importantes del… pic.twitter.com/9nZDSTOtgj — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) March 23, 2026