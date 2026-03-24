Luis Abinader presenta en París su plan anticorrupción basado en cuatro pilares clave

El presidente Luis Abinader durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó que la integridad constituye un principio fundamental de su gestión y un "pilar esencial" para el desarrollo económico y democrático del país, durante su intervención en el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

De acuerdo con una nota de prensa, el mandatario explicó que su gobierno ha implementado un enfoque basado en cuatro pilares: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Abinader subrayó que la integridad "no es un eslogan", sino un sistema de gobernanza sustentado en el estado de derecho, la rendición de cuentas universal y la transparencia. En ese sentido, advirtió que la corrupción actúa como un "impuesto invisible" que eleva costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad.

La integridad es el sistema operativo de la democracia", subrayó Abinader en un discurso durante la presentación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la puesta en marcha efectiva de los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.

Afirmó que. para países como el suyo, alinearse con los estándares de la OCDE en este terreno "no es un ejercicio diplomático sino una transformación estructural del Estado", con el objetivo de construir instituciones "predictibles, transparentes y que rinden cuentas".

"La integridad es un activo estratégico para el desarrollo", afirmó el presidente dominicano, que dio algunos ejemplos de la acción que han llevado a cabo, como una reforma constitucional para modificar la forma de elegir al fiscal general para garantizar su independencia.

Advirtió que "la corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos y perturba la competencia", además de desalentar la inversión, y "cuando se hace sistémica, el problema es más profundo".

Añadió que la corrupción "es incompatible con la democracia y el crecimiento", y contó que el enfoque que aplican a las políticas de integridad "es simple: prevención, transparencia, coordinación y refuerzo".

Los cuatro pilares

Al detallar los pilares, indicó que en materia de prevención se han creado Comisiones de Integridad y Cumplimiento en todo el Gobierno, para identificar riesgos y fortalecer controles internos.

Mientras que en transparencia, el presidente enfatizó que no basta con publicar información, sino que esta debe ser accesible, estructurada y útil para los ciudadanos. Asimismo, señaló que la coordinación permite alinear las políticas de prevención, transparencia y lucha anticorrupción en todo el Estado.

El cuarto eje, siendo este el cumplimiento, es la aplicación de la ley de manera indiscriminada.

El jefe de Estado destacó además la designación de una Procuradora General independiente y la reforma constitucional que elimina la facultad presidencial de nombrarla directamente, al considerar que "la justicia no es un instrumento del gobierno".

También resaltó que actualmente se desarrollan procesos judiciales por presuntos casos de gran corrupción, lo que, a su juicio, fortalece la confianza en que nadie está por encima de la ley.

Durante su intervención, reconoció el trabajo de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, por impulsar políticas alineadas con los estándares internacionales.